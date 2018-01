Del Potro debutó en el Abierto de Australia con un sólido triunfo

Cuatro años debieron esperar los australianos para volver a ver de cerca a Juan Martín del Potro. Por una cosa o por la otra, el tandilense no actuaba en el primer Grand Slam del año desde 2014. Y en su debut superó con paciencia, oficio y seguridad al estadounidense Frances Tiafoe (81°) por 6-3, 6-4 y 6-3, en 2h14m. Del Potro, que esta semana regresó al top 10 luego de tres temporadas y media, en la segunda rueda del Abierto de Australia se enfrentará con el ruso Karen Kachanov (venció 7-6 [7-3], 7-6 [7-2] y 6-4 al canadiense Peter Polansky), a quien superó hace pocos días en los cuartos de final de Auckland.

En tanto Roger Federer arrancó con éxito su defensa del título del Abierto de Australia. El suizo, número 2 del mundo, venció al esloveno Aljaz Bedene por 6-3, 6-4 y 6-3 en un partido nocturno, su primero en la Rod Laver Arena desde que se llevó el título el año pasado. También el serbio Novak Djokovic tuvo un debut victorioso.



El partido no comenzó como Del Potro hubiera esperado. El umpire (el australiano John Blom) le aplicó un warning por haber demorado el saque inicial. Más allá de ese detalle inesperado, el argentino no se desenfocó. Al contrario. El set fue jugado con gran precisión y una velocidad infernal: ante cada latigazo de Del Potro, el norteamericano respondió todavía más fuerte. El público, agradecido. Peligroso y con el brazo muy suelto, Tiafoe contó con un break-point en el tercer game, pero el tandilense lo salvó con un poderoso saque abierto.

Poco a poco y con oficio, Del Potro se fue acomodando mejor, quebró el saque del rival en el sexto game (4-2) después de armar el punto pacientemente y sabiendo cuándo acelerar. Crispó el puño, observó hacia el rincón donde estaban su entrenador Sebastián Prieto y su kinesiólogo Diego Rodríguez. Tiafoe, ágil y con mucha pimienta, llegó a sacar a más de 215 km/h. Pero Del Potro, con tantas batallas encima, supo cómo apagar tanto fuego y, a los 35 minutos de juego, cerró el primer set por 6-3.

No podría haberse iniciado mejor el segundo parcial para el argentino, ya que le rompió el saque a Tiafoe (el próximo sábado cumplirá 20 años). La exigencia siguió siendo altísima. Hubo peloteos quirúrgicos y veloces, muchos de ellos en la red. Pero a medida que el set fue avanzando, Del Potro siguió dominando y ello le empezó a sacar confianza y coordinación al estadounidense. El hincha de Boca hizo un culto a la paciencia, jugó con la desesperación de su joven rival y se quedó con el segundo set: 6-4.

El último set se cocinó con los mismos condimentos. Un poco de inteligencia y potencia de Del Potro, con otro poco de ansiedad e ingenuidad de Tiafoe. El argentino quebró en el quinto game y se encaminó para la victoria, que terminó cerrando 6-3. Catorce aces, 84% de puntos ganados con el primer servicio y 40 winners fueron algunas de las valiosas estadísticas que consiguió el argentino.