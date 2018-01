Schwartzman, Delbonis y Mayer debutan en Australia

Los argentinos Leonardo Mayer, Federico Delbonis y Diego Schwartzman debutarán esta noche en el Abierto de tenis de Australia, primer Grand Slam del año, que también contará con la participación de Juan Martín Del Potro, Guido Pella, Horacio Zeballos y, de pasar hoy la clasificación, Andrea Collarini.

Schwartzman, ubicado en el puesto 26to. del ranking de la ATP, jugará por la primera ronda frente al serbio Dusan Lajovic (75), en el segundo turno de la cancha 22 del Melbourne Park, no antes de las 23.30 de Argentina.

Otro de los argentinos que debutará en el primer día de competencia será el azuleño Federico Delbonis (67), que tendrá como rival al experimentado luxemburgués Gilles Müller (25), en el segundo partido del court 10.

Por su parte, el correntino Leonardo Mayer (52) enfrentará al joven chileno Nicolas Jarry, de 22 años y 99 del mundo. “Yaca” Mayer no compitió en la última edición de Australia y no logró sus mejores actuaciones en el Open oceánico: tiene dos segundas rondas (2014 y 2015) en siete participaciones.

El tandilense Juan Martín del Potro, 12do. en el ranking mundial y que desde el lunes pasará a ser top ten, se medirá en la primera ronda del Abierto australiano frente al estadounidense Frances Tiafoe (79).

Los otros dos argentinos en el cuadro principal y que no jugarán en el día 1 del torneo son el bahiense Guido Pella (56), que debutará ante el top austríaco Dominic Thiem (número 5 del mundo), y el marplatense Horacio Zeballos (66), que se las verá con Fabio Fognini (27).

El máximo favorito en el Abierto de Australia es el español Rafael Nadal, número uno del mundo, que debutará ante el dominicano Víctor Estrella Burgos (81 del mundo con 37 años), a quien nunca enfrentó.

Por la parte del cuadro de Nadal están el argentino Schwartzman, el estadounidense John Isner (16), con quien se cruzaría en octavos, y el croata Marin Cilic (6), en cuartos, mientras que más adelante podría repetir las semifinales del pasado año con el búlgaro Grigor Dimitrov.

En tanto, el suizo Roger Federer, número dos y defensor del título, jugará por primera vez ante el esloveno Aljaz Bedene, 51 en la lista ATP, en la primera ronda. Federer, que superó en la última final de 2017 a 'Rafa' Nadal por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3, ganó cinco veces el Abierto oceánico en 2004, 2006, 2007, 2010 y 2017.

Para Federer, de 36 años y que lucha por conquistar el vigésimo Grand Slam de su carrera, la tarea será complicada: en su lado de la llave están el francés Richard Gasquet (posible rival en tercera ronda), el canadiense Milos Raonic o el estadounidense Sam Querrey (octavos) y el argentino Del Potro o el belga David Goffin (cuartos).

El serbio Novak Djokovic, campeón en seis ocasiones, debutará contra el estadounidense Donald Young.