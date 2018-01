Del Potro tras la derrota en la final: “No puedo errar pelotas fáciles”

El argentino Juan Martín Del Potro perdió ayer la final de ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda, ante el español Roberto Bautista Agut, por 6-1, 4-6 y 7-5 tras dos horas y seis minutos de juego.

Del Potro, que inició el certamen 12do. en el escalafón mundial de la ATP y que ahora ingresará al “Top Ten”, fue dominado con claridad en el set inicial por Bautista Agut (21ro), aunque logro revertir la situación en el segundo parcial.

En el tercer y definitivo set el desarrollo del juego todavía se niveló más. Del Potro se mostró certero con el primer saque, aunque la definición del partido se produjo cuando el español logró usufructuar una de las dos chances de quiebre que se le presentaron.

“No sé qué me pasó, estuve jugando todos los partidos de noche y cuando me tocó hacerlo al sol y con esta humedad, se me hizo duro”, declaró el tandilense, número 12 del mundo y quien regresará al top ten a partir del lunes.

“Roberto empezó muy bien, se movió rápido desde la base y arrancó mejor que yo. Después mejoré un poco mi juego, pero él tuvo un buen nivel sobre el final y yo cometí varios errores. No puedo errar pelotas fáciles en las finales”.

“Roberto es un justo campeón y lo felicito”, concluyó ‘Delpo’ en declaraciones a la prensa oficial del torneo.

Del Potro sumó en el encuentro nueve aces (siete acumuló Bautista Agut), una doble falta (cuatro), el 62% de eficacia con el saque inicial (65), el 67% de los puntos ganados con el primer servicio (76) y el 57% con el segundo servicio (50).

Bautista Agut consiguió su séptimo título de su carrera y venció por segunda vez a Del Potro que suma tres triunfos ante el nacido Castellón de la Plana.