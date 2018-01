Niña admiradora de Juan Martín del Potro

Juan Martín del Potro es uno de los mejores deportistas de la historia argentina. Sus dos medallas olímpicas, la adquisición de la Copa Davis y su consagración en el US Open en 2009 son algunos de sus logros que exponen la jerarquía que ostenta cada vez que se presenta en una cancha. Sin embargo, el tenista sufrió varias lesiones en sus muñecas y en 2018 se ilusiona con volver al primer plano internacional. La temporada la comenzó en Auckland, donde se prepara para afrontar el Abierto de Australia. La victoria frente al canadiense Denis Shapovalov (6-2 y 6-4) significó un buen augurio para el tandilense y su próximo rival será Karen Jachanov (3 AM por el Canal 610 de DirecTV).

Más allá de la resurrección de Del Potro, en Estados Unidos la emblemática Serena Williams reconoció que su hija es fanática de “la Torre”. En una entrevista brindada a la revista Vogue, la norteamericana sorprendió cuando habló de Olympia, su beba que tiene menos de un año.

Según el magazine, “los bebés aman a Juan Martín del Potro, pero Serena no tiene ningún deseo de empujar a su hija hacia el deporte que la consagró como una de las mejores del mundo”. Como lo explica el medio, “para horror de su madre, Olympia se sentó paralizada por la estrella argentina Juan Martín del Potro”. “Estaba angustiada cuando la vi”, dijo Serena. “Odiaría tener que lidiar con comparaciones o expectativas”. concluyó Williams, sobre el futuro de su hija.