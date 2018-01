Andy Murray no jugará el Abierto de Australia por una lesión en la cadera

Era cuestión de horas para que se confirme la primera gran baja en el circuito de tenis. Para el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, no jugará Andy Murray, ex número 1 del mundo, quien lleva casi seis meses sin disputar un partido. El británico confirmó ayer que no participará del torneo ya que no se recuperó de la molestia en la cadera que lo apartó del circuito desde julio del año pasado.

“Lamentablemente, este año no jugaré en Melbourne, ya que aún no estoy listo para competir”, afirmó Murray. “Pronto volaré a casa para evaluar todas las opciones”, añadió el ex número uno del mundo, que de acuerdo con los medios británicos ya tomó un vuelo desde Brisbane para regresar al Reino Unido.

Murray no juega oficialmente desde el pasado 12 de julio, cuando fue eliminado en Wimbledon. Tenía previsto jugar en Brisbane esta semana, pero anunció que todavía continuaba con molestias en la cadera y se bajó.