Del Potro logró un triunfo heroico y se metió en cuartos de final

ABIERTO DE LOS ESTADOS UNIDOS

En la cuarta ronda del Grand Slam que se disputa en Estados Unidos, Juan Martín Del Potro superó a Dominic Thiem, 8° del ranking de la ATP, en un apasionante partido que recién se definió en el quinto set.

El tandilense inició el juego complicado. A su estado gripal, se le sumó que comenzó perdiendo los dos primeros sets por 1-6 y 2-6.

En el comienzo del tercer set, el desarrollo del partido comenzó a cambiar. Se vio a un Delpo mucho más movedizo y agresivo que dos quiebres sobre un saque de Thiem ganó el set.

El cuarto set fue muy parejo. Del Potro logró salvar dos match point y recién llegado el tie break pudo sobreponerse sobre el austríaco con un 7-6 que encaminó el partido a un quinto set.

En el set decisivo, Del Potro no frenó su marcha de recuperación y apoyándose en su derecha letal, logró el triunfo por 6-4 luego de una doble falta de Thiem que lo depositó en cuartos de final del US Open.