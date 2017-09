Del Potro ganó en sets corridos y avanzó a la tercera ronda

TENIS

El tenista tandilense Juan Martín Del Potro se clasificó ayer a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos al ganarle en sets corridos al español Adrián Menéndez Maceiras por 6-2, 6-3 y 7-6 (3).

Del Potro, 28 en el ranking mundial y el mejor jugador argentino de la actualidad, necesitó de dos horas y diez minutos para ganarle al ibérico (148) y en la siguiente instancia enfrentará al ganador del partido entre el también español Roberto Bautista Agut (13) y el alemán Dustin Brown (116).

Por su parte el bahiense Guido Pella perdió anoche ante el belga David Goffin, en 5 sets, y quedó eliminado en la segunda ronda del US Open.

Pella (72° en el ránking mundial) batalló durante más de 4 horas con Goffin (14° y 9° preclasificado) y volvió a mostrar buenos pasajes de juego como en su debut, aunque esta vez no le alcanzó: el europeo se impuso con parciales de 3-6, 7-6 (5), 6-7 (2), 7-6 (4) y 6-3 y se quedó con el pase a la tercera fase.

El “Peque Schwartzman (33), por último, concretó su mejor actuación en el US Open con dos victorias en serie sobre su compatriota Carlos Berlocq (95) y el serbio Janko Tipsarevic (67), y hoy asumirá un compromiso difícil ante el croata Marin Cilic (7), campeón del torneo en 2014.