Del Potro arrancó con un triunfo en el Abierto de los Estados Unidos

TENIS

Juan Martín Del Potro le ganó ayer al suizo Henri Laaksonen en sets corridos y se clasificó para la segunda rueda del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam del año, que se juega en la ciudad de Nueva York.

Del Potro, quien figura en el puesto 28 del ranking mundial y fue campeón del US Open en 2009, superó al finlandés nacionalizado suizo Laaksonen (94) por 6-4, 7-6 (7-3) y 7-6 (7-5) en el estadio Louis Armstrong.

En la segunda ronda, "Delpo" -cabeza de serie número 24 en el Open estadounidense- se medirá con el español Adrián Menéndez Maceiras (148).

Nunca se habían enfrentado en el circuito. Menéndez Maceiras eliminó ayer al local Patrick Kypson (923) por 6-4, 7-6 (11-9) y 6-1.

El tandilense, quien en este US Open es acompañado por el ex doblista Sebastián Prieto como entrenador, buscará levantar su nivel y obtener resultados en un año irregular.