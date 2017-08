La lluvia postergó el debut de Del Potro y frenó la levantada de Mayer

TENIS

Doce de los 13 partidos iniciales de la segunda jornada fueron suspendidos a causa de las condiciones climatológicas, mientras que las acciones continuaban en el estadio Arthur Ashe, único techado del Complejo de Tenis de Flushing Meadows.

Al momento de la interrupción, Leonardo Mayer vino de abajo contra el francés Richard Gasquet para empatar el choque (3-6, 6-2) y al momento de la suspensión tenía el saque del tercer set.

El mejor resultado de Mayer en un US Open fue en 2102 y 2014, cuando accedió hasta tercera vuelta.

En la jornada del martes también verán acción en las canchas no techadas los argentinos Juan Martín Del Potro, campeón de 2009 y 24º preclasificado, y Nicolas Kicker, así como el uruguayo Pablo Cuevas(N.27).

El tandilense Juan Martín Del Potro, campeón del US Open en 2009, debutará recién hoy en el Grand Slam neoyorquino ante el suizo Henri Laaksonen.