La sorpresiva confesión de Del Potro en la previa a su debut en el US Open

El tenista argentino Juan Martín Del Potro puso un manto de incertidumbre sobre su presente, al reconocer que en la actualidad transita “el camino de encontrar la motivación para jugar”, algo que le está “costando mucho”, según reconoció a horas de su debut en el Abierto de los Estados Unidos.

“Es una realidad que no hay que ocultar, ni mentir, ni contar cualquier otra cosa. Este año me está costando mucho jugar. El sacrificio que he hecho para volver a jugar al tenis, todo el año pasado, las cosas buenas que me pasaron, tal vez lo esté pagando ahora”, asumió en una entrevista con la agencia alemana DPA.

Este año, el tandilense cumple una temporada irregular, sin títulos y con actuaciones discretas en los torneos de Grand Slam y Masters 1000. Las semifinales en Delray Beach, en febrero, y los cuartos en Roma, en mayo, fueron sus mejores registros.

“Toda esa presión de la gente que me quiere ver bien la tomo de buena manera. Estoy tranquilo y consciente de que hace un año y medio, esto lo veía por televisión: no podía competir, no podía jugar y sufría mucho todo lo malo que me estaba tocando”, comentó.

“Y en muy poco tiempo -prosiguió- cambió de nuevo mi vida y conseguí la Copa Davis, que fue algo soñado para nuestro país. También viví una de las mejores semanas de mi vida en Río, consiguiendo otra medalla. Son cosas que no había logrado en toda mi carrera anterior y lo logré el año pasado de una forma estupenda. Todavía lo pienso y me emociono. Por eso no me puedo permitir ponerme mal, cuando viví tantas cosas el año pasado y sufrí tanto queriendo volver al tenis“.

Por esa razón, Del Potro aceptó que “obviamente” haya sufrido un proceso de relajación de una temporada a la otra. “A mí me pone mal perder y me amarga esta situación.Pero pasa mucho que la gente te compara todo con el año pasado, con el 2009 o cuando estaba bien. O también cuando estaba mal, cuando pegaba el revés de una manera y después de otra… Entiendo que sea así, pero yo hago otro trabajo, para estar día a día cada vez mejor, para sentirme contento con lo que hago, para disfrutar de estar acá”, dijo.

Sobre sus sensaciones de jugar otra vez el US Open, donde obtuvo el título más importante de su carrera ATP en 2009, el argentino comentó: “Venir acá siempre es especial. Me hacen sentir un campeón en cada lugar donde voy. Cada momento que camino por acá me recuerda a algo del 2009 y eso automáticamente me renueva las ganas y las energías. Espero poder volcarlo en la cancha”.

En Nueva York, Del Potro tendrá nuevamente un entrenador, el exdoblista Sebastián Prieto, pero aclaró que, de momento, la relación tendrá carácter temporario: “Dijimos de probar estos días. Es un gran tipo, tenemos una buena relación. Es un perfil bajo como a mí me gusta. No sabemos cómo puede seguir el futuro”.

Y a propósito de su futuro, Del Potro imaginó: “Por ahí es medio loco escucharlo, pero a mí me encantaría estar en Tokio 2020 y llegar a esos Juegos Olímpicos sano y en buen nivel. Es uno de los objetivos que me planteo a largo plazo”.

Este martes, cerca de las 14, “Delpo” hará su debut en el último Grand Slam del año frente al suizo Henri Laaksonen (número 94° del ranking ATP).