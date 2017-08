Del Potro debuta en el US Open

TENIS

El argentino Diego Schwartzman (33 del ranking ATP) se quedó con el duelo de compatriotas ante Carlos Berlocq (95°) en la primera ronda del US Open.

El Peque, de 25 años, no dejó ningún tipo de dudas y se impuso por 6-2, 6-1 y 6-3, en un duelo casi sin equivalencias y que se resolvió en una hora y 41 minutos de partido. Ahora espera por el serbio Janko Tipsarevic (67°), vencedor del australiano Thanasi Kokkinakis (222°, con raking protegido).

Por su parte, el marplatense Horacio Zeballos (58°) cayó contra el coreano Hyeon Chung (47°) por 3-6, 7-6 (8), 6-4 y 6-3, tras tres horas y media de partido.

Los otros tenistas nacionales que debutarán hoy son: Juan Martín del Potro (28°), Leonardo Mayer (59°), Guido Pella (72°) y Nicolás Kicker (93°).

A las 12 será el turno de Guido Pella, quien chocará con el belga Steve Darcis. Luego, será el turno de Juan Martín Del Potro, la mayor esperanza del tenis argentino para hacer un buen papel en el Abierto de Estados Unidos. El 28º del ránking mundial y 24º sembrado del US Open, debutará en esta edición 2017 ante el suizo Henri Laaksonen, al que ya venció en un único enfrentamiento, en el torneo de Basilea 2013.

También hoy juegan Leonardo Mayer ante el francés Richard Gasquet (N.26), y el debutante Nicolás Kicker (93) lo hará ante el alemán Cedrik-Marcel Stebeun. Ambos encuentros se disputarán desde las 12.