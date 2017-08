Del Potro y otros seis argentinos juegan el US Open

TENIS

El tandilense Juan Martín Del Potro y otros seis argentinos afrontarán desde hoy el Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, que ofrecerá como atractivo la disputa del liderazgo del ranking ATP entre el español Rafael Nadal, actual número uno, y el suizo Roger Federer, tercero.

En el primer día de competición serán tres los argentinos que saldrán a la cancha: el marplatense Horacio Zeballos (58 del mundo) jugará ante el coreano Hyeon Chung desde las 12 en el court 13; mientras que Diego Schwartzman (33) y Carlos Berlocq (96) se enfrentarán entre sí en el segundo turno de la cancha 11, no antes de las 14.

Del Potro (28), preclasificado número 24, recién verá acción el martes junto al resto de sus compatriotas: Leonardo Mayer (52), Guido Pella (73) y Nicolás Kicker (93), debutante absoluto en Flushing Meadows.

No va a la Davis

Juan Martín Del Potro ratificó hoy que no jugará el repechaje de Copa Davis para Argentina ante Kazajstan del 15 al 17 de setiembre en Astana.

“El otro día hablé con (Daniel) Orsanic, sabe como sigue mi futuro. Es un tema (de la Copa) que al haberla ganado con ellos me deja muy tranquilo. Orsanic sabe desde hace mucho tiempo cuál era mi postura sobre la Davis y sobre este año. Ser parte de ese equipo campeón es algo soñado”, sostuvo Del Potro en un reportaje con Espn en Nueva York.