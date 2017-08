Del Potro le ganó a Berdych en su debut en Cincinnati

DURO RIVAL

Luego de ausentarse los últimos tres años, Juan Martín del Potro (30° del mundo) compite en el Masters 1000 de Cincinnati y se impuso ante un duro rival en su estreno: fue 3-6, 7-6 (1) y 6-0 ante Tomas Berdych (15°). Además, su compatriota Diego Schwartzman (33°) fue eliminado por Karen Khachanov (32°) en tres sets: 6-1, 1-6 y 6-3.

No estuvo del todo fino en el primer set y sufrió en el segundo hasta el tie break, donde no dejó dudas y no le dio chances a Berdych con un contundente 7-1. Fue una muestra de lo que sucedería en el último set, en el cual no dejó games en el camino. En la fase que viene chocará con el norteamericano Mitchell Krueger, que le ganó al francés Benoit Paire.

Delpo venía de ser eliminado en la segunda ronda en Montreal, donde cayó en manos de la promesa local Denis Shapovalov. El historial con el checo, que el año pasado lo había vencido en Indian Wells, quedó 5-3 a su favor con esta victoria.

Ahora, intentará ir más allá de las semifinales en el certamen que repartirá casi 5 millones de dólares en Ohio. Arribó dos veces a dicha instancia y besó la lona: en 2012 ante el serbio Novak Djokovic y en 2013 ante el norteamericano John Isner.

Por su parte, Schwartzman no pudo repetir la buena performance de Canadá, donde pisó los cuartos de final (perdió con el holandés Robin Haase). Khachanov lo vapuleó en el primer set y el oriundo de Villa Crespo se recuperó con un gran tenis en el segundo. El tercero fue parejo hasta que el ruso quebró el saque cuando estaba 4-3 arriba y luego sentenció la historia. En la próxima ronda se las verá con el italiano Thomas Fabbiano.

El único tenista nacional que pudo clasificarse a una final en Cincinnati fue Guillermo Vilas, que fue derrotado por el norteamericano Jimmy Connors en 1972.