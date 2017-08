Del Potro y una derrota que abre muchas incógnitas

Juan Martín Del Potro se ubica actualmente en el puesto 32 del ranking mundial, muy lejos de lo que se esperaba de él en la presente temporada, teniendo en cuenta su gran segundo semestre del año pasado.



En la segunda parte de 2016, el argentino jugó en un nivel extraordinario y consiguió victorias ante los tres primeros del ranking mundial de ese momento: el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el escocés Andy Murray.



Además, se puso al hombro al equipo de Copa Davis y consiguió ese ansiado trofeo por primera vez para la Argentina con actuaciones descollantes y se quedó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



Todo hacía prever que tendría un gran 2017 pero no fue así. En esta temporada lleva jugados 26 partidos de los cuales ganó 16 y perdió 10. Una cifra demasiado pobre para alguien que había arrancado la temporada con muchas expectativas.



En su primer torneo del año llegó a las semifinales de Delray Beach, pero después se marchó rápidamente del abierto de México y de Indian Wells, en ambos con derrotas frente Djokovic.



En Miami lo despidió Federer, en Estoril el poco conocido Ryan Harrison y en Roma, otra vez Djokovic.



En Lyon, perdió sorpresivamente con el portugués Gastao Elias y en Roland Garros su tope fue Murray.



En Wimbledon lo derrotó en la segunda ronda el letón Ernest Gulbis y la semana pasada cayó en octavos de final de Washington con el japonés Kei Nishikori.



Y llegó el Masters 1000 de Montreal y Del Potro arrancó con un muy buen triunfo frente al estadounidense John Isner, 19 del mundo, pero en la siguiente instancia la derrota frente al muy poco conocido Shapovalov lo despidió prematuramente del certamen y llenó de incertidumbres su futuro.



Lo sorpresivo de algunas derrotas (Shapovalov, Gulbis, Elias) es que el tandilense no solía perder con tenistas de poco ranking -los tres estan afuera de los 100 primeros) y sus caídas solo ocurrían ante los más encumbrados.



A esta altura de la temporada ya es una herejía que Del Potro siga sin contar con un entrenador, algo que no puede entenderse en un jugador de su nivel y que indudablemente lo perjudica en su juego.



Así las cosas, su futuro aparece por lo menos confuso.