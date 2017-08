“El deporte no es excluyente, en el tenis encontramos un gran sentido de contención”

SIN BARRERAS

El imaginario colectivo suele asociar al tenis, el hockey o la natación con la clase media alta, ya que requieren de indumentaria costosa y de instalaciones que permitan el desarrollo.

Sin embargo, desde la Dirección de Deportes de General Viamonte buscan instalar una noción acerca de las distintas actividades, en la que no hay barreras sociales ni económicas y donde se considera que todos los chicos pueden acceder.

“Democracia” dialogó con Teresa Luberriaga, responsable del área, para saber de qué manera se acercan los deportes a los barrios.

- ¿De qué manera acercan los deportes a los distintos barrios de la ciudad?

- Tenemos deportes sociales y actividades con diferentes características según el barrio. Cuando recuperamos el SUM del Barrio Juan El Bueno comenzamos con el boxeo, hoy tenemos taekwondo y gimnasia. También tenemos talleres de los cocineritos o pequeños chef, cocina para chicos especiales y en el barrio Juan Domingo Perón hay tenis social. Esto es lo que a los chicos más les impactó, recibieron raquetas con su nombre, está muy lindo armado. Hay handball social en el barrio del centro, desde hace 19 años, y los otros deportes empezaron el año pasado.

- ¿Cuántos chicos asisten a las clases de tenis y en qué horarios van?

- A tenis social van por la tarde, luego de que salen de la escuela. Allí tenemos un profesor, un ayudante y son 45 chicos estables, muchos varones y algunas nenas, de entre 8 y 16 años. Hay dos niveles, los avanzados y los principiantes que tienen ya entre tres y cuatro meses de práctica. Para hacer tenis usamos el playón que tiene el CIC del "Juan Domingo Perón", es el único lugar que hay, a veces la pelota se va lejos pero la van a buscar y siguen.

- ¿Qué descubrieron a partir de acercar el tenis a los chicos del barrio?

- Se suele creer que el tenis es un deporte para otra clase social, para los que pueden, y nosotros encontramos en el tenis un gran sentido de contención, los chicos responden muy bien a las reglas, a lo que es individual, al comportamiento. El deporte no es excluyente, esa es la mentalidad nuestra y buscamos sembrar deporte social por todos lados. Nosotros les damos todos los elementos, nos abocamos a esto, incluidas muchas meriendas o la organización y el apoyo en eventos.

- ¿Qué respuesta obtuvieron por parte de los chicos al momento de plantear la iniciativa?

- Los chicos tienen compromiso, se les nota, les gusta, la pasan bien. El momento más difícil es al comienzo, cuando uno intenta generar y proponer el espacio, pero cuando empiezan a ir, es muy raro que abandonen. Tienen mucho compromiso cuando el profesor tiene compromiso.

- ¿Desde qué lugar se busca sumar más allá de lo estrictamente deportivo?

- El rol de los profesores y referentes es acompañarlos, escuchar a los chicos, sus problemáticas, armar un dispositivo de atención junto con Desarrollo Social, con salud, para atender sus necesidades. La idea es estar alertas, descubrir los problemas antes de que sean graves, atenderlos y hoy por hoy los talleristas notan la necesidad de cariño, de un abrazo, de sentir que están y que son importantes para alguien. Estamos trabajando fuerte con las comisiones barriales para los chicos tengan a alguien con quien hablar cuando el profesor no está, es decir, que el barrio esté siempre abierto para actividades culturales y educativas.

- ¿Qué rol ocupan los padres en estas actividades?

- Hay muy poquitos padres, los chicos se manejan solos, por eso es tan necesario un referente que sea positivo, que los puedan ayudar. En el día a día no están los padres, porque trabajan todo el día, entonces los chicos no tienen con quien hacer la tarea. Hoy demandan mucha atención, mimos, afecto. Solos no pueden. Hoy estamos trabajando con arriba de 280 chicos, la mayoría de ellos, de otra forma, difícilmente podrían acceder a un deporte pago o a comprar la indumentaria, queremos lograr que ningún deporte sea excluyente.