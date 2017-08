Del Potro y la hora de la verdad

Prometía mucho el tandilense para este 2017, pero no pudo plasmar en la cancha lo que se esperaba de él, teniendo en cuenta el gran segundo semestre del año pasado, en el que venció a Djokovic, Nadal y Murray y ganó la Copa Davis.

El argentino Juan Martín del Potro tuvo un segundo semestre de 2016 de ensueño. Derrotó a los tres primeros del ranking mundial, el serbio Novak Djokovic, el escocés Andy Murray y el español Rafael Nadal.



Se quedó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y ganó la Copa Davis, un logro histórico para el deporte argentino.



Parecía que, por fin, llegaba su año. Pero no fue así. En esta temporada lleva jugados 22 partidos de los cuales ganó 14 y perdió 8. Su ranking actual es 32 y se encuentra lejísimo de lo que se esperaba de él.



Para colmo, mientras que Federer y Nadal se reinventan una y otra vez, el tandilense todavía no cuenta con un equipo de trabajo, lo que a esta altura ya es toda una herejía para un tenista de su nivel.



En su primer torneo del año, Del Potro alcanzó las semifinales del ATP 250 de Delray Beach, pero después se marchó rápido del abierto de México y de Indian Wells, en los dos con derrotas ante Djokovic.



En Miami lo despidió Federer, en Estoril el poco conocido Ryan Harrison y en Roma, otra vez el serbio.



En otro certamen chico, el ATP 250 de Lyon, perdió sorpresivamente con Gastao Elias y en Roland Garros su tope fue Murray.



A esa altura perdía contra los 'lógicos', pero no le podía ganar a los que debería hacerlo, tal como le ocurrió en Wimbledon, donde se marchó en la segunda ronda tras caer ante el letón Ernest Gulbis.



Este martes, el argentino se presenta en el ATP de Washington, un torneo muy significativo para él ya que lo ganó en tres oportunidades: 2008, 2009 y 2013.



Su primer rival será el eslovaco Lukas Lacko y Del Potro empezará a transitar la hora de la verdad.