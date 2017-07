Leo Mayer coronó una semana soñada en Alemania con la consagración en Hamburgo

TENIS

El argentino Leonardo Mayer, quien ingresó al campeonato como “perdedor afortunado”, se impuso ayer en la final y se adjudicó el ATP 500 de tenis de Hamburgo, en Alemania, en certamen que otorgó premios por 1.697.000 euros y se celebró sobre polvo de ladrillo.

El “perdedor afortunado” (“lucky loser”), que no había conseguido pasar la clasificación al cuadro principal, había iniciado la semana en el puesto 138 del ranking mundial ATP y, con la victoria frente al germano, se ubicará a partir de hoy entre los mejores 50 del circuito masculino.

El correntino se convirtió en el segundo argentino en levantar un trofeo del circuito ATP jugando como “lucky loser”, ya que el 4 de noviembre de 1991, Christian Minussi ganó el Citibank Open, en San Pablo, Brasil, al vencer al local Jaime Oncins.

Mayer, de 30 años, que logró su mejor clasificación individual el 22 de junio de 2015, cuando trepó al puesto 21, y fue parte importante del equipo argentino que el año pasado ganó la Copa Davis, regresa a la escena principal tras un período de muchos altibajos físicos y en su juego.

El Yacaré, que tiene quince títulos ATP Challenger Series (8 en single y 7 en dobles), ganó el segundo título grande de su carrera gracias a un guiño del destino, ya que había perdido su chance para estar en el cuadro principal luego de haber sido derrotado en la qualy por el juvenil alemán Rudolf Molleker. Pero la sorpresiva baja del eslovaco Martin Klizan le dio la segunda oportunidad que no desaprovechó.

La primera conquista del argentino en Hamburgo se había dado hace tres años, cuando venció en la final al español David Ferrer por 6-7 (3-7), 6-1 y 7-6 (7-4).

Esta final tuvo una particularidad que no se repetía en una final del circuito desde 2013, puesto que ninguno de los dos finalistas se ubicaban entre los primeros cien del ránking ATP: el argentino 138 y el alemán 101.

Con esta victoria, el correntino quedó arriba 2-1 en el historial sobre su homónimo germano, ya que anteriormente le había ganado en Delray Beach 2010, contra el triunfo del teutón en Halle 2013.

