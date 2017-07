Murray y Federer avanzaron a los cuartos de final de Wimbledon; Nadal fue eliminado

TENIS

El escocés Andy Murray, número uno del mundo y el suizo Roger Federer, avanzaron ayer a los cuartos de final del Abierto de tenis de Wimbledon, tercer Grand Slam del año que se juega sobre el césped londinense del All England Lawn Tennis and Croquet Club y que reparte premios por casi 15.000.000 de euros. Mientras que el luxemburgués Gilles Mueller dio la nota al derrotar al español Rafael Nadal en casi cinco horas de juego.

Murray, campeón vigente, venció al francés Benoit Paire (46) por 7-6 (7-1), 6-4 y 6-4 y en la próxima instancia se medirá con el estadounidense Sam Querrey (28), quien derrotó al sudafricano Kevin Anderson (42) por 5-7, 7-6 (7-5), 6-3, 6-7 (11-13) y 6-3.

A su vez, el español Rafael Nadal (2), vencedor en este certamen en 2008 y 2010, perdió en un partidazo por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13 con el luxemburgués Gilles Mueller (26), tras un maratónico encuentro de 4 horas y 51 minutos, para jugar en la próxima instancia contra el croata Marin Cilic (6), quien doblegó al español Roberto Bautista Agut (19) por un triple 6-2.

En tanto, el suizo Roger Federer (5), siete veces ganador del torneo (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 y 2012) le ganó al búlgaro Grigor Dimitrov (11) por 6-4, 6-2 y 6-4 y en los cuartos se enfrentará con el canadiense Milos Raonic (7), quien venció al alemán Alexander Zverev (12) por 4-6, 7-5, 4-6, 7-5 y 6-1.

Por último, el austríaco Dominic Thiem (8) perdió por 6-3, 6-7 (1-7), 6-3, 3-6 y 6-3 ante el checo Tomas Berdych (15), que jugará por un lugar en las semifinales ante el vencedor del partido entre el serbio Novak Djokovic (4), ganador del torneo en 2011, 2014 y 2015, y el francés Adrian Mannarino (51), encuentro que se llevará a cabo recién hoy ya que no pudo comenzar ayer por la falta de luz natural, debido a que en Wimbledon no se protagonizan partidos de noche por una ordenanza municipal londinense que lo impide.