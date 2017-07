El serbio Novak Djokovic pasó a octavos de final

WIMBLEDON

El serbio Novak Djokovic venció ayer al letón Ernests Gulbis sin perder un set y avanzó a los octavos de final del torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, que se juega sobre césped en el All England de Londres, Inglaterra.

Djokovic, ex número uno del mundo y segundo favorito, superó a Gulbis (el que había eliminado al tandilense Juan Martín Del Potro en la ronda anterior) por 6-4, 6-1 y 7-6 (7-2) en dos horas y 13 minutos de juego.

"Nole", tres veces campeón en Wimbledon, enfrentará el próximo lunes al francés Adrian Mannarino, que derrotó por 7-6 (7-3), 4-6, 5-7, 6-3 y 6-2 a su compatriota Gael Monfils, por un lugar en los cuartos de final.

"Estoy muy contento con mi actuación de hoy porque elevé el nivel de tenis en comparación con las dos primeras rondas y las últimas semanas. Estuve muy centrado en la pista", declaró Djokovic en rueda de prensa después del partido ante Gulbis, quien fue top ten en 2014.

Djokovic, de 30 años y campeón en Eastbourne hace una semana, buscará en Wimbledon el 13er. título de Grand Slam de su carrera. El máximo favorito y defensor del título es el escocés Andy Murray, número uno del ranking de la ATP.

Otro que sigue firme es el suizo Roger Federer, máximo ganador de torneos de Wimbledon con siete títulos, que ayer se deshizo del alemán Mischa Zverev por 7-6 (7-3), 6-4 y 6-4. El ex número uno, de 35 años y que en esta temporada ganó el Abierto de Australia, enfrentará en octavos al búlgaro Grigor Dimitrov, que a su vez le ganó al israelí Dudi Sela por 6-1, 6-1 y retiro.

Por su parte, el austríaco Dominic Thiem venció al estadounidense Jared Donaldson por 7-5, 6-4 y 6-2, y se las verá en octavos con el checo Tomas Berdych, que derrotó al español David Ferrer por 6-3, 6-4 y 6-3.

El canadiense Milos Raonic (6) se impuso sobre el español Albert Ramos-Vinolas por 7-6 (3), 6-4 y 7-5, y se cruzará con el alemán Alexander Zverev, que le ganó al austríaco Sebastian Ofner por 6-4, 6-4 y 6-2. Además, el estadounidense Sam Querrey superó al francés Jo-Wilfried Tsonga por 6-2, 3-6, 7-6 (5), 1-6 y 7-5, y su rival será el sudafricano Kevin Anderson.