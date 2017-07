Perdió Zeballos y juega Del Potro

TENIS

El tandilense Juan Martín Del Potro, único tenista argentino que sigue en carrera en Wimbledon sobre un total de siete que ingresaron al cuadro principal, se medirá mañana con el letón Ernests Gulbis por la segunda ronda del torneo, tercer Grand Slam del año, que se disputa en las canchas del All England Club en Londres. Por su parte, el tenista marplatense Horacio Zeballos se despidió en el debut en el Abierto de Wimbledon, tercer Grand Slam del año que se juega en el césped londinense del All England Lawn Tennis and Croquet Club, al perder ayer con el italiano Paolo Lorenzi por 6-7 (3-7), 6-4, 7-6 (10-8) y 7-5.

Zeballos, ubicado en el puesto 52 del ranking mundial, cayó contra Lorenzi (33), tras tres horas y 42 minutos de juego. Y se sumó a Diego Schwartzman (37), Carlos Berlocq (80), Nicolás Kicker (94), Renzo Olivo (89) y Facundo Bagnis (107).