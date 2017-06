Juan Martín Del Potro no defenderá el título en Queen’s

TENIS

El tandilense Juan Martín Del Potro, actual número uno del tenis en la Argentina, anunció ayer que no jugará el ATP 500 de Queen's el lunes próximo, debido a que no se recuperó de la lesión que padece en el pubis y le impide rendir en su máximo nivel.

“Hola a todos. Les cuento que no podré jugar Queen's este año porque sigo con las indicaciones de los profesionales médicos de mi equipo y quiero darle prioridad a la recuperación de mi lesión. Es uno de mis torneos favoritos y lo siento por mis fans, tengo los mejores recuerdos de Queen's Club. Paciencia, seguramente volveré en 2018. Gracias por el apoyo de siempre”, detalló.