Los equipos de nuestra ciudad van a tener actividad este fin de semana

Mañana sábado se disputará la séptima fecha del campeonato "Apertura 2025"de hockey sobre césped femenino que organiza la Asociación del Centro de Buenos Aires (AHCBA).

Participan del torneo los equipos de Sarmiento de Junín y del Club Social de nuestra ciudad, además de El Linqueño y Rivadavia de Lincoln, siendo los que siguen los horarios previstos para los encuentros de las diferentes categorías:

Sub-14 (amistoso), a la hora 10, y por el torneo, desde las 11.

Sub-16, a partir de las 12.30; Sub-19, desde las 14; y primera divisón con inicio a las 15.30.

La programación prevista en ambos grupos, es la siguiente:

Zona "A": Sarmiento de Junín ante Atlético 9 de Julio; Bragado Club vs. Huracán de Carlos Casares; y Club Atlético El Linqueño vs. 25 Hockey Club (de 25 de Mayo).

Zona "B": Ciudad de Bolívar vs. Rivadavia de Lincoln; y San Martín de 9 de Julio vs. Club Social de Junín. Libre quedará en esta fecha Saladillo Hockey Club.

Los caballeros juegan el 25 la quinta fecha

El domingo patrio del 25 de Mayo se disputará la quinta fecha del torneo "Apertura 2025" masculino que organiza también la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires (AHCBA), en dos grupos.

Serán sedes de esta jornada las canchas de Sarmiento de Junín y del Club El Linqueño, con la siguiente programación prevista:

Zona "A", en El Linqueño: A la hora 11, San Martín de Pehuajó vs. Atlético Villegas; desde las 12.30, Rivadavia de Lincoln vs. Eclipse de General Villegas; y a la hora 14, El Linqueño vs. Argentino de Trenque Lauquen.

Grupo "B" en la Ciudad Deportiva de Sarmiento de Junín: A las 12 hs., 25 Hockey Club (de 25 de Mayo) vs. Atlético de 9 de Julio; y a las 13.30, clásico local entre Sarmiento y el Club Social. Quedará libre el equipo de Saladillo Hockey Club.