Sigue el certamen de damas mayores

Este fin de semana continuará el torneo anual de damas mayores que organiza la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires (AHCBA).

Se jugarán partidos de las zonas "A" y "B" de la cuarta fecha, en instalaciones de los clubes Atlético 9 de Julio y Rivadavia de Lincoln, respectivamente, con la participación de Sarmiento de Junín, ya que Social de nuestra ciudad quedará libre.

Este es el detalle de encuentros previstos:

Zona "A", en Atlético 9 de Julio: Ciudad Bolívar vs. San Martín de 9 de Julio, desde las 10.30; Saladillo Hockey Club vs. 25 Hockey Club (de 25 de Mayo), a partir de la hora 12; y Atlético 9 de Julio vs. Huracán de Carlos Casares, desde las 13.30.

Grupo "B", en cancha de Rivadavia de Lincoln: A las 11 horas, Sarmiento de Junín vs. Palo Santo de Pergamino; y a partir de las 12.30, Rivadavia de Lincoln ante Bragado Club. Libre quedan las "Mamis Hockey de Social de Junín.