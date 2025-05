Se jugó la quinta fecha del campeonato

Este fin de semana tuvo lugar la quinta fecha del campeonato local de minibásquetbol con partidos en Junín y las vecinas ciudades de Chacabuco, Lincoln y General Viamonte.

Resultados

Cancha Alsina

U13 Alsina 48 vs Los Indios 55

U11 Alsina 5 vs Los Indios 76

Cancha Ciclista

U11 Ciclista 20 vs Cavul B 0

U13 Ciclista 88 vs Cavul B 40

U9 Ciclista vs Cavul B (amistoso)

Cancha Cavul

U13 Cavul A 29 vs 9 de Julio 56

U11 Cavul A 23 vs 9 de Julio 78

U9 Cavul A vs 9 de Julio (amistoso)

Cancha San Martín

U13 San Martín 20 vs El Linqueño 0

U11 San Martín 20 vs El Linqueño 0

U9 San Martín vs El Linqueño (amistoso)

Cancha Club Junín

U11 Club Junín 20 vs Social 0

U9 Club Junín vs Social (amistoso)

Cancha Sarmiento

U11 Argentino A 66 vs Sarmiento 20

U9 Argentino A vs Sarmiento (amistoso)

Cancha Porteño

U13 Porteño A 90 vs Argentino B 21

U11 Porteño 20 vs Argentino B 0

U13 Porteño B 0 vs Argentino B 20

Cancha Argentino (lunes 12)

18.30 U13 Argentino A vs Sarmiento

Sexta fecha

Argentino A vs Porteño A

Argentino A vs Porteño B

Sarmiento vs Cavul A

9 de Julio vs San Martín

El Linqueño vs Alsina

Los Indios vs Junín

Social vs Ciclista

Cavul B vs Argentino B.