Fernández: “El cambio que proponemos es en la gestión del modelo deportivo”

Diego Fernández, candidato a presidente por la agrupación “De corazón verde” en las próximas elecciones de Sarmiento, habló en TeleJunín y mencionó sus principales ideas en el aspecto deportivo.

“El gran cambio que nosotros proponemos es justamente en la gestión del modelo deportivo. El modelo de gestión deportiva que nos trajo hasta acá está agotado. Esto no es un juicio de valor, los números lo delatan. Dependemos de un técnico que arma su plantel a su gusto, no le sale, tenemos que cambiar de entrenador, viene uno nuevo que no le gustan los jugadores que estaban, vuelve a pedir más jugadores y así entramos en ese círculo vicioso”, manifestó.

“La gestión deportiva tiene que indefectiblemente estar manejada por gente profesional, que esté capacitada para eso, y quién mejor que haya estado en la materia de fútbol. Renzo Spinaci no solamente es un exjugador que pasó por Sarmiento y otros clubes sino que además es abogado y especialista en gestión deportiva. Norberto ‘Titi’ Mastrángelo también es absolutamente referenciado con la institución, sabe de la materia fútbol, es técnico, armó planteles y estuvo como primer ayudante de Sergio Lippi”, indicó.

Por otra parte, Fernández se refirió al eje de su proyecto y a los objetivos de su agrupación.

“Nosotros repetimos cada vez que hablamos con los socios de que la próxima gestión sea la que nos toque a nosotros y, entiendo que si le tocaría a Fernando debería ser lo mismo, tiene dos grandes fases”, aseguró.

“La primera fase es una de corto plazo, que son los primeros seis meses, que es julio-diciembre, en el que hay que enfocar todos los recursos humanos y económicos disponibles para el primer objetivo que es mantener la categoría. La segunda etapa, que es 2026-2027, se va a poder hacer una proyección u otra totalmente diferente en base a lo que pasó en seis meses, que ni siquiera son seis meses, son cinco de mucha intensidad y ahí la próxima comisión tiene que poner todo el foco para lo que viene después”, expresó.

Por último, el candidato de la oposición le dejó un mensaje al hincha del Verde y destacó el acompañamiento de los integrantes de “De corazón verde”.

“Este grupo de trabajo es amplio, no depende de una aventura personal, en el caso de mi persona que es el que más ven porque hablo siempre y es lo que toca, pero esto es un grupo de trabajo muy amplio, con profesionales de todas las áreas”, destacó.

“Tenemos un presupuesto previsto, proyectado y sabemos la cantidad de dinero que se necesita para que el club siga funcionando. El desafío es conseguir más dinero todavía, no mantenerse con lo que hay. Si queremos crecer, tenemos que romper ese techo e ir por más, como lo han hecho otros clubes que han logrado clasificar a copas internacionales.

Pero para eso necesitamos cambiar esa matriz deportiva que nos está fallando y que es la que nos va a dar esos recursos genuinos que se dan por la gestión deportiva del recurso humano, que son los jugadores propios de divisiones inferiores. Esos frutos se ven cuando vos tenés una política deportiva alineada y destinada a tus propios futbolistas, no a la contratación de jugadores de afuera, más allá que los planteles se refuerzan con un mix de otras cosas”, concluyó.