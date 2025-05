Amplio programa de ciclismo conformó el exitoso "Gran Premio Día del Trabajador"

Bajo la organización de la Asociación Ciclista Juninense (ACJ), con el apoyo del área de Deportes del Municipio del Auto Moto Club Junín, se realizó en el autódromo “Eusebio Marcilla” una amplia programación pedalera.

En el circuito lindero al Parque Natural "Laguna de Gómez" se realizó el "Gran Premio Día del Trabajador", estando en juego el premio "Antonio 'Cacho' Crisafulli", en homenaje al recordado gran cultor de este deporte.

Gastón Brandán, presidente de la ACJ, declaró sobre la jornada:

"Fue increíble la cantidad de participantes que se inscribieron y estuvimos más de media hora, pasado el cierre de la misma, para que todos puedan competir. Estamos más que satisfechos por la cantidad y calidad de ciclistas de Junín y la región que compitieron en esta oportunidad”.

Seguidamente, Brandán afirmó: “contamos con la participación de 400 competidores, quienes se distribuyeron en las distintas categorías, con ciclistas de 14 a 70 años de edad.

Nos pone muy felices. porque hacía rato que no había un evento ciclístico de este nivel de convocatoria en Junín”.

Además, Brandán destacó el trabajo conjunto con la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín y destacó:

"Si no tuviéramos el acompañamiento del Municipio, no podríamos encarar nada de todo lo que organizamos. Solos, como entidad, no podríamos avanzar sin el apoyo del Estado Municipal”.

Por su parte, David Forconi, coordinador de Deportes, indicó que "el Autódromo es un lugar específico y muy importante para el deporte en Junín y estas competencias sirven muchísimo también para el turismo y la gastronomía”. Además, valoró "el trabajo de la gente de la Asociación Ciclista, con Gastón Brandán a la cabeza, quienes hacen un enorme trabajo y eso se ve reflejado con el nivel de convocatoria que tuvieron”, finalizó Forconi.

Los resultados

Los principales resultados registrados en cada una de las categorías, fueron los siguientes:

Debutantes Mayores

Ps. Ciclistas Ciudades/Equipos

1- Simone Daniel Chacabuco

2- Leguizamón Jesús Salto

3- Costantino Federico Lincoln

4- Leone Pablo San Pedro

5- Lippi Leandro Mercedes Cycling

Debutantes Menores

Ps. Ciclistas Ciudades/Equipos

1- Otero Adolfo Capitán Sarmiento

2- Fernández Maximiliano 25 De Mayo

3- Quiroga Nicolás Arrecifes

4- Sansone Agustín Chacabuco

5- Mielgo Esteban Carmen De Areco

Máster "D"

Ps. Ciclistas Ciudades/Equipos

1- Varela Néstor Arrecifes

2- Young David Chascomus

3- Dauria Mario Chivilcoy

4- Vargas Miguel Ayacucho

5- García Adrián Venado Tuerto

6- Pozzoli Adrián Berazategui

Máster "E"

Ps. Ciclistas Ciudades/Equipos

1- Macchi Miguel Capitán Sarmiento

2- Gilio Juan Pergamino

3- Larghero Héctor Lomas de Zamora

Máster "C"

Ps. Ciclistas Ciudades/Equipos

1- Pagliaricci Darío J. Junín

2- Petruzzelli Mauricio Junín

3- Tognenelli Fernando Venado Tuerto

4- Leguizamón Eduardo Roque Pérez

5- Tiberi José 25 De Mayo

6- Gariboldi Adrián Chivilcoy

Máster "B"

Ps. Ciclistas Ciudades/Equipos

1- Torres Diego Arrecifes

2- Tamame Claudio Lincoln

3- Magne Martín Zárate

4- Molinari Lucas Arrecifes

5- Deluchi Augusto Grupo Italiana

6- Melo Lucas Junín

Máster "A" y Elite II

Ps. Ciclistas Ciudades/Equipos

1- Eder Santiago Germania

2- Sullivan Juan Arrecifes

3- Rotolli Diego Vanguardia

4- Zicavo Diego Zicavo Competicion

5- Jaime Lucas Ayacucho

6- Mac Loughlin Patricio Arrecifes

Damas

Ps. Ciclistas Ciudades/Equipos

1- Fadiga Mercedes General Belgrano

2- Villalba Eliana Bragado Cycles

3- Posse Charo Olavarría

4- López Maylín Team Rower

5- Velázquez Magalí Bragado Cycles

6- Mandeñe Juana Pehuajó

Juniors

Ps. Ciclistas Ciudades/Equipos

1- Ibáñez Lancha Lautaro Sat Junín

2- Arias Francisco Colón

3- Prioli Gabriel Carmen De Areco

4- Herrera Coria Ramiro Junín

Elite y Sub-23

Ps. Ciclistas Ciudades/Equipos

1- Vivas Federico Saladillo

2- Bazzi Facundo La Plata

3- Correa Valentín Ciudad De Pehuajó

4- Clavero Cristian Sat Junín

5- Suarez Agustín Sat Junín

6- Pérez Leonardo Ciudad De Pehuajó.