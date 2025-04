En instalaciones del Club Sarmiento se jugará la tercera fecha del torneo anual de Mamis Hockey

Mañana domingo, se disputará en instalaciones del Club Sarmiento de Junín la tercera fecha de la zona "B" del torneo anual de damas mayores que organiza la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires, en tanto que también se jugará por la zona "A" en la localidad de Saladillo.

La programación prevista, es la siguiente:

Por la zona "A", en Saladillo, jugarán Atlético 9 de Julio vs. Ciudad Bolívar; Saladillo Hockey Club vs. San Martín de 9 de Julio; y 25 Hockey Club (25 de Mayo) vs. Huracán de Carlos Casares.

Zona "B", en el Club Sarmiento de Junín: A las 10, Social de Junín vs. Sarmiento y desde las 13, Rivadavia de Lincoln vs. Palo Santo de Pergamino, quedando libre el elenco de Bragado Club.

Por la AHO, juegan hoy los equipos del Club Los Miuras

Por la quinta fecha de los torneos de primera división y categorías de inferiores de hockey sobre césped que organiza la Asociación del Oeste (AHO) de este deporte, los equipos del Club Los Miuras de Junín jugarán como locales.

En su predio del barrio Cerrito Colorado, los elencos de la institución juninense van a confrontar hoy sábado frente a los conjuntos del Club Viajantes de la vecina ciudad de Pergamino.

Van a medirse en las categorías Sub-14, Sub-16, Sub-19 y la actividad deportiva se cerrará con el partido de primera división.