Se cumplen 134 años del nacimiento de Juan Behety, el fundador del club

Juan Behety, fundador del Club Atlético Sarmiento, nació el 10 de marzo de 1891 y hoy se cumplen 134 años de su nacimiento.

El historiador Ítalo Marone realizó un repaso de su vida, en un nuevo aniversario de su nacimiento.

Su primera pasión: el fútbol

Deportivamente hablando, hacer mención del apellido Behety inmediatamente es asociarlo con Sarmiento Football Club, hoy Club Atlético Sarmiento. Es que fue la casa de Simón Behety padre y su señora María Barcelona -ubicada en calle Winter 102- donde se fundó el club que, con el tiempo, se convertiría en la institución, futbolísticamente hablando, más importante de Junín.

Algunas fotografías y el recuerdo de personas memoriosas permiten reconstruir hechos puntuales que conducen al nacimiento del club.

A principios del Siglo XX surgieron en Junín varias agrupaciones que practicaban fútbol. Entre ellos el club Argentinos Unidos liderado por Sebastián Pincetti, en el año 1904. Posteriormente Pincetti pasaría a integrarse al club 25 de Mayo.

Pero Juan Behety también formó su propio equipo, al que denominó Belgrano, en 1909.

En el plantel de Belgrano destacaban su pasión por el fútbol los cuatro hermanos Behety: Juan y Simón (delanteros), Pedro (zaguero) y Esteban (arquero). Pero los que se distinguían por su capacidad y calidad jugando al fútbol fueron Juan y Simón.

La explicación de cómo se conocieron Juan Behety y Sebastián Pincetti habría que buscarla en el viejo patio de la Escuela Nº 3, donde ambos compartían sus estudios primarios. Años más tarde se unirían en el ámbito deportivo.

Así fue cuando ambos decidieron unir sus agrupaciones dando origen a una nueva: el Club Argentino en el año 1910. Esta institución no prosperó, pero al año siguiente volvieron a reunirse y un martes a la noche -1 de abril de 1911- decidieron fundar el Sarmiento Football Club (Juan Behety con 20 años recién cumplidos y Sebastián Pincetti con 18).

Después de su fundación comienzan los triunfos, con los hermanos Juan y Simón Behety y Sebastián Pincetti en sus filas.

1-La primera copa disputada en el fútbol de Junín, llamada “Monterrey”, se jugó entre los años 1911 y 1912.

La ganó Sarmiento por 3 a 0 a BAP, pero los “Azules” no reconocieron el triunfo aduciendo que el terreno de juego no se encontraba en condiciones: “no se distinguían las líneas de la cancha” y solicitaron jugarlo de nuevo. Sarmiento aceptó la propuesta, pero ese segundo encuentro no se disputó porque BAP dispuso no presentarse.

Según los comentarios de los jugadores de Sarmiento, al ver la gente de BAP que en Sarmiento iba a jugar Juan Behety, desistieron de jugarlo y la Copa Monterrey quedó en la vitrina del Ferroviario. Es que en 1912 Juan estaba haciendo el servicio militar y en BAP pensaron que no iba a jugar. Pero cuando programaron el encuentro, a Juan Behety le correspondía salir de franco y eso le permitiría jugar la revancha. Cuando la gente de BAP vio que Behety iba a ser de la partida, no se presentó.

En un reportaje, Vicente Martignoni decía, refiriéndose a la no presentación del rival, “ya ven lo que valía Juancito”.

2- La segunda copa que se puso en juego fue la “Bromuro”, y esa sí tuvo definición. La ganó Sarmiento imponiéndose al Club Junín, en diciembre de 1913, por 3 a 1.

3- La tercera copa que se jugó se denominó “Gloria”. Esa también tuvo definición y volvió a ganar Sarmiento, esta vez venciendo por 3 a 2 a Jorge Newbery, en 1914.

Luego de estas copas jugadas en forma intermitente y con pocos equipos, se reunieron varias personas ligadas al fútbol con los delegados de los distintos clubes de Junín -a

Sarmiento lo representaron Alfredo Laborel y Juan Behety- que formaban parte de la llamada Liga de Fomento Pro-Deporte. Después decidieron cambiar ese nombre por el de Asociación de Football del Oeste. Y, por último, se volvió a cambiar el 20 de enero de 1916, recibiendo la denominación de Liga Deportiva del Oeste.

Esta última organizó el primer campeonato de Junín en 1917 que ganó Sarmiento con la presencia de Juan Behety como delantero.

Juan siguió jugando hasta que, a finales de la década de 1920, una infortunada acción deportiva contra Jorge Newbery le produjo una lesión importante que le impidió seguir jugando. A causa de este episodio, se produjo su retiro definitivo de la actividad.

Su segunda pasión: la música

Juan Behety, bandoneonista, dirigió una orquesta típica y compuso tangos y otros estilos musicales.

Junto a Luis B. Negreti, que fue, como él, jugador y fundador del CAS, compusieron el tango “La Reina del Arrabal”.

Además, como Juan en su matrimonio tuvo las primeras tres hijas mujeres (Lili, Vita y Olga), cuando llegó su primer hijo, Juan Carlos, le invadió la alegría y le dio vida al tango que denominó “Machito Lindo”.

Por último, junto a su amigo Francisco Saborido y en homenaje al equipo del Club Sarmiento campeón en 1939, hizo la música más difundida y escuchada en el ambiente deportivo de Junín, “La marcha deportiva del Club Atlético Sarmiento”, en una de cuyas estrofas se puede escuchar: “Fue grande el triunfo la barra grita Ponce replica a gran pulmón vivan los Verdes valientes players una y mil veces viva el campeón.”

Juan Behety nació el 10 de marzo de 1891, en Bragado, y falleció el 20 de agosto de 1973, en Junín, Buenos Aires.

Adhirieron: el Club Sarmiento y la Asociación de Músicos de Junín.