Diego Flores ganó de manera invicta el torneo internacional de ajedrez que se jugó en Pérez

Se disputó en la ciudad santafesina de Pérez (a seis kilómetros de Rosario) la cuarta edición del Chess Open Blitz IRT, importante torneo de ajedrez que contó con la participación de grandes maestros, maestros internacionales, maestros FIDE y otros trebejistas de nuestro país y del exterior, un total de 161 competidores, 31 de ellos titulados por la Federación Internacional (FIDE).

Fue campeón, en notable actuación, el juninense Diego Flores, con ELO de 2551 y quien estaba preclasificado cuarto en este certamen. El gran maestro de nuestro medio finalizó invicto y se coronó con 7,5 puntos cosechados, los mismos que obtuvo el brasileño Luis Pablo Supi, al que Flores superó por sistema de desempate, para lograr por segunda vez consecutiva este torneo.

El trebejista de nuestra ciudad debutó venciendo con piezas blancas a Agustín Turcutto (ELO 1836) y luego, conduciendo trebejos negros, doblegó a Víctor Manuel Pérez Sánchez (ELO 2027).

Por la tercera ronda, Flores -con blancas- se impuso Ana Laura Scarsi (2154) y en la cuarta jornada dio cuenta (con piezas negras) de Anapaola Borda Rodas (ELO de 2205), ambas jugadoras argentinas con la norma de maestra internacional.

La quinta fecha, puso a Diego Flores frente al gran maestro brasileño Luis Paulo Supi (ELO de 2557), en una reñida partida que terminó en tablas y que fue clave para la posterior definición del evento.

Luego, Diego enfrentó conduciendo piezas negras al maestro internacional Kevin Paveto (ELO de 2406), logrando el trebejista de nuestro medio la victoria, llevando piezas negras.

Avanzando en el certamen, Flores enfrentó e hizo tablas con el argentino que representa a España, el gran maestro internacional Alan Pichot (ELO 2613), preclasificado primero en el certamen y finalmente séptimo en las posiciones.

Otra partida clave para lograr el título por parte de Flores fue la octava, cuando venció conduciendo piezas blancas al segundo preclasificado, el gran maestro Sandro Mareco (ELO de 2591).

La coronación llegó en la novena y última ronda, cuando el juninense -quien revirtió una partida que le venía siendo desfavorable- entabló llevando piezas negras con el gran maestro Federico Pérez Ponsa (2528) y como también empataron el brasileño Luis Pablo Supi (finalmente subcampeón) y el maestro internacional argentino Julián Vilca (2413 de ELO), Flores obtuvo el título y el bicampeonato en Pérez, logrando el premio de 700.000 pesos destinado al campeón.

Recordemos que a fines de febrero del año pasado, Flores había ganado de manera invicta el tercer torneo Pérez Chess Open, con seis puntos en siete rondas. Lo escoltaron en ese 2024 el maestro FIDE Germán Spata y el gran maestro Rubén Felgaer, ambos con 5,5 unidades.

Diego Flores: "Se me dio muy bien el torneo"

De regreso en su hogar en Buenos Aires, Democracia dialogó con el campeón del certamen de Pérez, que reunió a 161 jugadores, 31 de ellos titulados con normas de la Federación Internacional de Ajedrez:

Inicialmente, Diego Flores dijo que "Se me dio muy bien el torneo. La partida más difícil, sin dudas, fue la última, que tenía casi perdida y tras sufrir un montón –de manera casi milagrosa- logré empatarla (ante Péres Ponsa). El torneo fue durísimo, ya que participaron (Sandro) Mareco (Alan) Pichot, quienes hacía bastante que no jugaban juntos en la Argentina. También estuvo el maestro brasileño Luis Pablo Supi, Federico Péres Ponsa, (Leonardo) Tristán, realmente un gran nivel. Estoy muy contento por ganarlo, ya que fue muy difícil y me tocó jugar contra todos los citados, en uno de los abiertos más fuertes que se jugó en los últimos tiempos".

En cuanto al futuro, Flores comentó: "Voy a jugar un cerrado en Punta del Este (Uruguay, del 14 al 24 de marzo), en el que van a participar Sandro Mareco, Faustino Oro, el español Pepe Cuenca, Andrés Rodríguez Vila (Uruguay) y Sion Galaviz (México). Seremos seis jugadores y nos enfrentaremos a doble vuelta. Un abierto parecido a este se jugará luego en General Rodríguez y en Luján, en doble sede y allí también competiré", concluyó el diálogo con Democracia el gran deportista de Junín.

Las posiciones definitivas

Luego de jugarse nueve rondas, así quedaron las posiciones finales del torneo internacional disputado en la localidad santafesina de Pérez:

Ps. Ajedrecistas Pts.

1- DIEGO FLORES (Junín) 7,5

2- Luis Paulo Supi (Brasil) 7,5

3- Sandro Mareco 7,0

4- Federico Pérez Ponsa 7,0

5- Kevin Paveto 7,0

6- Leonardo Tristán 6,5

7- Alan Pichot(Argentina/España) 6,5

8- Julián Vilca 6,5

9- Iván Tomeo 6,5,

10- Milagros Tatiana Brizzi 6,5

11- Juan Martín Ibarra 6,5

12- Andrés E. Perez (Venezuela) 6,5

13- Agustín Villarreal 6,5

14- Gaspar Asprelli 6,0

15- Diego Mussanti 6,0

16- Julián Beroiz 6,0

17- Octavio Eloy Bazán Romero 6,0

18- Anapaola S. Borda Rodas 6,0

19- Daniel Pérez 6,0

20- Tomás Gibson 6,0

21- Julia Alboredo (Brasil) 6,0

22- Cristian Sanhuez 6,0

23- Gonzalo Moro Saidón 6,0

24- Andrés Rodríguez (Uruguay) 6,0

25- Ramiro Gutiérrez 6,0.