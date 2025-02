Cristóbal Iudica Petraglia combina fútbol y ajedrez con muchísimas ganas y pasión

Cristóbal Iudica Petraglia cumplirá diez años el 14 del corriente mes y aunque es tiempo de vacaciones escolares, época de disfrutar con familiares y amigos, sigue practicando con muchas ganas y periodicidad sus deportes preferidos, el ajedrez y el fútbol, jugando a esté último deporte en las divisiones inferiores del Club Atlético Sarmiento de nuestra ciudad.

Sobre sus comienzos en el juego ciencia, el novel deportista local recordó al ser entrevistado por Democracia:

"Estábamos en Mar del Plata y mi hermano (Salvador) estaba jugando unas partidas de ajedrez con amigos y me gustó mucho, así que me sumé y me gustó mucho. Allá mismo me compraron mi primer juego de ajedrez, luego me enseñó mi papá a jugar y a mejorar. Ahora, mis profesores son Ramiro Troilo y Diego Flores (dos veces por semana), además de concurrir a la Escuela Municipal, donde me inicié en este deporte".

Sobre su juego, el juvenil trebejista destacó que "Yo juego la apertura inglesa, un ataque lento que me da resultados, mientras que en cuanto a su destacada participación, a fines del año pasado, en el campeonato Sudamericano Sub-10, dijo: "En Colonia del Sacramento (Uruguay) me fue bien en el Sudamericano, aunque que al principio me costó un poco, pero luego me fui acostumbrando a la exigencia y mejoré", confirmando seguidamente que el próximo torneo importante en el que va a participar será el campeonato Argentino 2025, a disputarse en Mar del Plata en el mes de abril.

Ver el fútbol desde el puesto de arquero

La otra pasión deportiva de Cristóbal es el fútbol y está haciendo sus primeras experiencias en las divisiones formativas de Sarmiento de nuestra ciudad, como arquero.

Sobre ello, reflejó que "Al fútbol siempre me gustó jugarlo con mis amigos. Un día me probé como arquero, me gustó y me decidí, aunque sé que es el puesto más difícil. Mi principal referente es el 'Dibu' Martínez, es mi ídolo en el puesto. En Sarmiento, entrenamos varios días de la semana, los arqueros separados algunos días y todos juntos también. Estoy jugando en la pre décima".

Sus hermanos deportistas

Luego, Cristóbal señaló que "El ajedrez me gusta mucho, es para ayudarme en todo sentido y siempre lo voy a jugar, aunque estimo que en algún momento me voy a decidir por el fútbol, que es mi gran pasión", para luego referirse a sus dos hermanos, también destacados deportistas.

Sobre Francisca, quien es una atleta con mucha proyección y quien se prepara para correr el próximo viernes 14 la "Carrera Nocturna" en calles de Junín, dijo que "Va a llegar muy lejos, tiene que hacer su camino, pero le pone muchas ganas", mientras que sobre Salvador "Colo" Iudica Petraglia, destacado exponente de los deportes náuticos, su hermano menor expresó: "Al 'Colo', por el momento le está costando entrenar porque no hay casi agua en la Laguna de Gómez, pero va a tener suerte porque es un apasionado de esto", cerró la entrevista con Democracia el novel ajedrecista y futbolista Cristóbal Iudica Petraglia.