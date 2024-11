La Región cosechó 77 medallas en las finales de los Juegos Bonaerenses 2024

Los Juegos Bonaerenses 2024, impulsados por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad iniciaron el lunes 28 de octubre y se extendieron hasta el sábado 2 de noviembre, con la presencia de los 135 municipios que compiten en las categorías juveniles, personas con discapacidad, personas mayores y trasplantados.

Cabe recordar que, este año, el evento alcanzó un récord de participación, con más de 470 mil personas inscriptas, y 26 mil finalistas de toda la provincia que arribaron esta semana a “La Feliz” para la etapa de definiciones, de lo que se ha consagrado como el evento deportivo más importante de la provincia y del país. Además, para su realización, el gobierno de la provincia de Buenos Aires invirtió más de 12 mil millones de pesos en esta política pública, que este año contó con 119 escenarios distribuidos en distintos puntos de Mar del Plata y alrededores.

En ese marco, la Región tuvo una buena participación obteniendo 77 medallas de la mano de jóvenes y adultos que representaron a cada distrito. Así, Junín y Chacabuco resultaron las más ganadoras con 15 medallas cada una. Además, Rojas fue el distrito de nuestra Región que más medallas de oro obtuvo, con 5 unidades.

15 medallas para Junín

La delegación de Junín cosechó un total de 15 medallas en diferentes disciplinas. Dos de oro, ocho de plata y cinco de bronce.

Las disciplinas que obtuvieron Oro fueron: tejo intergeneración, con Mateo Jaime y Marcelo Varesco. La otra fue para Diego Torres en Tiro.

Las de Plata fueron ganadas por, Ámbar Galante, en Tiro; Catalina Stancato, en la categoría Sub 16 de 100 metros con vallas; Lautaro Roche, en natación, 100 metros mariposa sub 14, en Tejo masculino, con Walter Vergini y José Gardú. Otra ganadora de Plata fue Lucía Sosa, en Lanzamiento de Bala Sub 18; también el Rugby, el Fútbol Femenino Sub 14 y el Beach Vóley Sub 16 femenino, con Micaela Alzuri y Paulina Arias.

Por su parte, las de bronce fueron para: el equipo de Sóftbol; el de Básquet masculino Sub 15; Isabel Modesti, en Tenis de Mesa para Personas con Discapacidad; Abril Pérez, en la categoría Sub 14; y Sofía Farré en Acuatlón.

Chacabuco logró 15 medallas también

La Delegación de Chacabuco volvió de Mar del Plata, tras obtener 15 medallas en los Juegos Bonaerenses 2024. Fueron cuatro de oro, cuatro de plata y siete de bronce.

"El deporte y la cultura son pilares fundamentales para el desarrollo de una comunidad, por ello son una de las prioridades de nuestra gestión. Con mucha alegría, saludamos y felicitamos a todos quienes participaron de los juegos, estamos orgullosos de su desempeño en Mar del Plata. Vamos a seguir trabajando y apoyando para que los chacabuquenses puedan formar parte siempre de este tipo de certámenes y actividades, que sin duda son un buen aporte para que continuemos avanzando como distrito", expresó el intendente Darío Golía.

Así, las medallas de oro fueron obtenidas por: Jonatan Ardiles (lanzamiento de bala PCD F37), Valentina Espíndola (lanzamiento de bala PCD), Rafael Stéfano (Ajedrez adultos) y Tania Zirr (Pintura Sub-15).

Las de plata por: Atletismo Posta PCD femenino, Fútbol Tenis Adultos Mayores, Norberto Zurita (lanzamiento de bala PCD) y Básquet femenino 3x3.

Por último, las de bronce fueron para: Adriel Sosa (Freestyle Rap), Sol Muhape (Salto en largo PCD sub-16), Luis Oberti (100 metros llanos PCD), Victoria Ciancio Oyenard (Poesía juvenil sub-18), Before (Música rock), Manuel Nanni (Tenis de mesa PCD) y Tiago Herreras (Ajedrez sub-18 masc).

El resto de la Región

En cuanto al resto de los distritos, Rojas fue el que más medallas de oro obtuvo, llevándose cinco. Además, logró tres de plata y tres de bronce. Así, en total sumó 11 medallas.

Por su parte, Lincoln logró ocho medallas. Tres de oro, dos de plata y tres de bronce. Y con seis medallas siguen General Viamonte (tres de oro, dos de plata y una de bronce; General Pinto (una de oro, dos de plata y tres de bronce); y Bragado (una de oro, una de plata y cuatro de bronce).

En los últimos lugares se encuentran Leandro N. Alem con cuatro medallas (una de oro, dos de plata y una de bronce); F. Ameghino con tres (una de oro, una de plata y una de bronce) y General Arenales también tres (dos de plata y una de bronce).