Agustín Vernice y Brenda Rojas se clasificaron a semifinales en canotaje

Los argentinos Agustín Vernice y Brenda Rojas se clasificaron a las semifinales de los Juegos Olímpicos en canotaje, en las categorías K-1 1.000 y K-1 500 metros, respectivamente.

Vernice, oriundo de Olavarría, terminó segundo en su serie con un tiempo de tres minutos 27 segundos 18/100, a menos de un segundo del líder, el húngaro Balint Kopasz.

Luego de la clasificación a semifinales, Vernice, quien terminó octavo en Tokio 2021, dijo: "Las cartas se terminan mostrando en la semifinal y en la final. Estoy contento, pero tampoco hay que tirar manteca al techo porque recién arrancamos".

Rojas, por su parte, también cruzó la línea de meta en el segundo puesto, con un tiempo de un minuto 52 segundios 68/100, a tres segundos y medio de la neozelandesa Aimee Fisher, quien posee el récord mundial.

Vernice y Rojas volverán a competir este sábado a las 5.30 y a las 6.10, respectivamente, por un lugar en la gran final que se llevará a cabo el mismo día.

Guzmán quedó eliminado rápido en Taekwondo

El argentino Lucas Guzmán tuvo debut y despedida en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que cayó en los octavos de final de la categoría menos de 58 kilos ante el húngaro Gergely Omar Salim.

Guzmán, quien tiene 30 años y ganó la medalla de bronce en el Mundial de 2019, cayó por 6 a 0 en la primera manga, se impuso 5 a 3 en la segunda y en la definitiva volvió a imponerse el húngaro, esta vez por 3 a 0.

El rival de Salim en los cuartos de final será el ganador del duelo entre el italiano Vito Dellaqila y el kazajo Saminhon Ababakirov.

Luego de la derrota, Guzmán hizo una autocrítica en sus redes sociales: "No me sentí mentalmente dentro del tatami, intenté y traté de dar lo mejor, pero no alcanzó. Juro que trabajé muchísimo, que me levanté de una luxación complicada, donde pendía de un hilo mi participación en los Juegos". Y cerró expresando: "Mi corazón está completamente agradecido a mi familia, al cuerpo técnico, los kines y todos los que estuvieron en este proceso", completó.