Con más de 60 años, Yolanda Mortigliengo realizó una nueva edición del cruce Columbia

Yolanda Mortigliengo, con 66 años, realizó una nueva edición del cruce Columbia, en diciembre pasado (2023), y habló con TeleJunín sobre su experiencia en la competencia que se llevó a cabo durante tres días en San Carlos de Bariloche.

“Participé de la edición número 21 y vino gente de todas partes del mundo. Son tres días que corrés en la montaña, en etapas de 33 kilómetros. Son dos días de campamento, en carpas de dos personas. A mí me tocó con una chica ecuatoriana”, manifestó.

“Son 100 km en total, salí primera en mi categoría, que van de cinco en cinco, y llegué en el puesto 442 de la general entre más de 1000 corredores”, indicó. La atleta juninense, que es entrenada por Jorge Labarthé, se refirió a las duras condiciones de la prueba y destacó la organización del evento.

“La parte más alta que llegamos era de 1900 metros. A mí no me afecta la altura, pero hay gente que sí. En el segundo día, iba con mucho frio y sin bastones porque no los sé usar y no me gustan, y hubo tanto viento que sentí que se me movían los labios. Me frenó, me agachó y el chico que venía atrás mío me dijo ‘no te pares’ y yo le dije que me estaba agarrando un acv, pero nada que ver, era del viento y frío que hacía”, expresó.

“Hay gente de todos los países, Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina. Cuando vos estás en el campamento, hablás con todos y estamos en la misma situación. Nos dieron una comida de primera y estuvo todo muy bien organizado”, aseguró.

Por otra parte, la representante local afirmó que la cabeza es una parte importante para este tipo de competencias y contó cómo se animó a realizar el cruce.

“Creo que es 50% mental y 50% físico. Hubo chicas en el filo, que se descompensaron y entraron en hipotermia. La mitad es cabeza. Hay gente que para y se saca fotos y yo no puedo parar”, sostuvo. “Después de algunos años, empecé a hacer carreras de aventuras y esta me daba miedo, pero dije ahora o nunca”, declaró.

Por último, Yolanda Mortigliengo mencionó cómo comenzó a correr y cuáles son sus próximos objetivos.

“Hace más de 30 años que corro, llevaba a mi hijos a atletismo y yo empezaba a trotar alrededor del Complejo Municipal. Después, me anoté en carreras de calles, maratones, media maratones y ahora en pruebas de aventura”, reveló.

“Quiero hacer alguna otra carrera, pero recién a mediado de año y de una distancia menor”, concluyó.