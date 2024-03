Lautaro Rozuadonsquey, el juninense que jugará en la Liga Metropolitana de Vóley

El juninense Lautaro Rozuadonsquey jugará en la Liga Metropolitana de Vóley con San Lorenzo de Almagro. El voleibolista, de 16 años, está radicado en Capital Federal, se entrena en el Ciclón y es, por el momento, el único representante local en la competencia.

El deportista, con pasos por Sarmiento y Club Junín, habló con Democracia y se refirió a la experiencia que vivirá esta temporada con la institución de Boedo.

“Entrené durante todo el verano, conseguí los números de los profesores y fui a hacer la prueba a San Lorenzo. Tenía la opción de Ferro también, pero me incliné por la otra.

Cumplo 17 años en septiembre, estoy viviendo con mi hermano (Mateo) y enfrente tengo la escuela secundaria”, expresó.

Rozuadonsquey, que se desempeña de punta receptor, explicó cómo llegó a la Liga Metropolitana y dio detalles de la preparación que llevó a cabo en los meses previos.

“Completé un cuestionario para hacer pruebas en algunos clubes, pero era exclusivo para chicos con residencia en CABA. Justo estaba con un compañero de Primera (Jonathan Ellena) y me preguntó si quería ir a Buenos Aires, que me ayudaba y me entrenaba”, indicó.

“La prueba fue de dos días, los profesores te veían y después de la segunda o tercera prueba te decían sí o no. Ya estoy entrenando con los chicos del club. Es parecido a lo que es una Primera en Junín, pero más exigente, se frena mucho y el contenido es muy bueno”, aseguró.

El deportista juninense hizo referencia a sus inicios en el vóley y contó cuáles son sus objetivos dentro del deporte.

“Arranqué en el Club Junín, donde jugué un año, mi primero en la categoría Sub-16. Disputábamos la liga pergaminense, pero jugábamos poco, una vez al mes. Después, me pasé a Sarmiento y competimos en torneos provinciales, quedamos cuartos en Sub-16 y Sub-18 y clasificamos a la Copa Argentina”, detalló.

“Mi objetivo es jugar y divertirme y, si en algún momento se me llegar a dar, debutar en Primera División. Mi ambición deportiva sería jugar en la máxima categoría de San Lorenzo”, concluyó.