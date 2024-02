Gino Pichetti y sus objetivos: "Clasificar para seguir representando a mi país"

Buenos resultados viene cosechando a nivel nacional e internacional el timonel juninense Gino Pichetti, quien hace poco más de un mes cumplió 13 años y está cursando segundo año del secundario en el Colegio Padre Respuela.

Viene de cumplir destacada actuación en el Brasilero que se llevó a cabo en Florianópolis y acaba de participar en la 59ª Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata, al igual que su hermano menor, Donato.

Entrevistado por Democracia, Gino se refirió a sus inicios en la actividad náutica, señalando: "Empecé a navegar a los cinco años de edad. Me gustó el deporte porque un amigo que lo hacía me invitó, y como a mis papás también les gustaba me llevaron enseguida a la Escuela del Club Náutico Junín. Allí, mis primeros instructores fueron Héctor Bentorino y Tomás Guaragna".

Ampliando conceptos, manifestó que "Fueron etapas muy lindas, las disfruté mucho, los quiero mucho a los entrenadores, tuve un montón, y con todos aprendí cosas nuevas y sigo aprendiendo. Eso hizo que quiera seguir siempre haciendo Optimist, tengo muchos buenos amigos en este deporte, que se disfruta mucho".

Luego, el ascendente deportista agregó: "Me sigo perfeccionando continuamente, soy de practicar mucho y hace ocho años que entreno sin descanso y participo de todas las competencias que hay en el país y hace cuatro años que comencé a clasificar a las competencias internacionales. Eso sirve un montón, el navegar con los mejores chicos del mundo en la disciplina".

Se destacó en el Brasilero

Luego de comentar sobre el futuro deportivo que "Es muy lindo el Optimist y para lo que se vendrá para mi, pero recién dentro de tres años, tendré que ver alguna embarcación que sea de a dos, calculo que va a ser por ahí lo mío", Gino Pichetti analizó su participación en el reciente certamen Brasilero: "Fue un campeonato muy lindo, demasiado largo y exigente, y el clima acompañó en todo momento. Yo creo que por eso son buenos los brasileños, porque navegan todo el año en un mar hermoso y con buen tiempo, no pasan frío en invierno. Yo quedé conforme con el puesto 14º que logré, en una cancha que ellos conocen y yo era la primera vez que la navegaba. Además, lo hice con un barco que no era de punta, pero como debemos alquilado, hay que adaptarse rápido. Creo que no estamos lejos de ellos (los brasileños) y, además, los diez primeros tenían 14 y 15 años. Hay que trabajar duro para estar a su nivel, y no estamos tan lejos de eso".

Sobre sus objetivos deportivos para este año 2024, el entrevistado analizó que "El principal objetivo es poder clasificar para seguir representando a mi país", mientras que en cuanto a sus referentes en el deporte náutico detalló: "En el Optimist, admiro a Franco Sánchez de Mar del Plata, fue bicampeón sudamericano y compitió en dos mundiales, además de ganar muchos títulos. Es muy buena persona, de perfil bajo, generoso, siempre me da buenos consejos. También admiro a Arthur Back, timonel de Brasil que navega muy bien en Optimist es muy rápido, me encanta estar en las competencias a donde él participa. En el entrenamiento que hicimos en Jurerê (Brasil) salíamos con su equipo y el día que lograba ganarle una regata, era mi mejor día, 'Qué felicidad le gané a Arthur, decía yo'", expresó Gino entre risas.

En cuanto a las sensaciones que le genera ver la actualidad de la laguna de Gómez, seca seguramente por mucho tiempo, el timonel encuestado no dudó: "Es muy triste ver la Laguna seca, es el lugar a donde aprendí a navegar y tengo muy lindos recuerdos. Me da tristeza verla así, ojalá se recupere pronto".

En la parte final de la entrevista, Gino comentó que "Estoy muy contento de poder hacer este deporte, que te enseña muchas cosas buenas. Entre ellas, a ser disciplinado, constante, a superar los fracasos y seguir adelante, disfrutar los logros, hacer buenos amigos/as de todo el país y extranjeros también. Yo agradezco a mi familia, porque siempre me acompañan y me llevan a todos los campeonatos; a mis entrenadores, que fueron y son muchos; a mis compañeros que me apoyan y nos ayudamos siempre. También me gusta que mi hermano (Donato) haga lo mismo que yo, porque así compartimos muchos más amigos y viajes", completó Gino Pichetti.

En la 59ª Semana Internacional del Yachting

En la 59ª Semana Internacional de Yachting realizada en Mar del Plata, participaron los hermanos Donato y Gino Pichetti, destacándose que fue la primera etapa de una competencia selectiva que determinará los treinta mejores timoneles que representarán al país en los campeonatos internacionales durante el 2024.

Participaron 280 timoneles de distintos puntos del país y Gino concluyó en la trigésima segunda posición y Donato finalizó 129º en categoría Timoneles, ocupando este último un meritorio tercer puesto en la categoría Sub-12.

Restan disputarse otras dos etapas y al cabo de las mismas, se promediarán las posiciones que ocuparon, para definir quienes serán los 30 que representarán a nuestro país en las competencias internacionales del 2024.