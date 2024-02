El Club de Atletismo Los Horneros palpita una nueva edición de la carrera nocturna de Lincoln

La “carrera nocturna Bomberos Voluntarios de Lincoln” empieza a pisar fuerte en la Ciudad. La última edición contó con la participación de 300 atletas. Para la de este año, que se desarrollará el 23 de marzo, se estima que serán más de 400 los presentes.

Esta competencia pedestre es organizada por los Bomberos en conjunto con el Club de Atletismo Los Horneros y contará con dos distancias: 4,5 y 8 kilómetros. Además, la inscripción cuesta $7.000, pero en marzo el valor aumentará a $8.000. Además, los primeros 400 inscriptos recibirán una remera y un kit para participar. Por otro lado, los atletas que compitan obtendrán una medalla finisher cuando crucen la línea de meta.

Las inscripciones se pueden hacer vía online, en la página oficial del Club de Los Horneros, o de manera presencial en la sede de los Bomberos, Lavalle 140. Por otro lado, el cierre de inscripciones será el 21 de marzo, mientras que la largada será desde la plaza Rivadavia, a las las 21.

Javier Gassa - Club de Atletismo Los Horneros

Javier Gassa, integrante del Club de Atletismo Los Horneros, habló con Democracia y dio detalles sobre el evento que se realizará el 23 de marzo en Lincoln.

“En la distancia competitiva, de 8 kilómetros, se premiará cada categoría y a los tres primeros de la tabla general, tanto en Damas como Caballeros”, comentó. “Para esta carrera tenemos remeras y un kit para los primeros 400 inscriptos. Abrimos la inscripción en enero y tratamos de poner un valor acorde. Hace uno días superamos los 100 inscriptos. Sabemos que los últimos quince días antes de la carrera es nuestro fuerte”, señaló Gassa.

Por otro lado, el integrante del club linqueño se refirió al apoyo de la gente para con esta competencia. “La expectativa es muy buena, porque el año pasado fue la segunda y tuvo mucho éxito. Este año, nos ayudaron un montón los auspiciantes que nos dieron una gran mano”.

En la misma línea, amplió: “La gente de Lincoln respondió muy bien y se pudo cubrir el presupuesto tentativo que teníamos”. Además, el oriundo de Lincoln anticipó que el evento contará con sorpresas y habló sobre el imprevisto que opacó la carrera del año pasado.

“La comisión de Bomberos tienen ganas de organizar alguna que otra sorpresa. Estamos viendo. Todos los años queremos incorporar algo nuevo”, indicó. “Lo peor que nos pasó el año pasado fue la lluvia, que opacó la fiesta y las sorpresas que teníamos armadas. Vamos aprendiendo e incorporando cosas carrera tras carrera, como el alquiler de vallas para que el corredor corra tranquilo”, afirmó.

Por otro lado, Gassa aseguró que “queremos crecer año a año en calidad y cantidad de participantes para que Lincoln empiece a ser una plaza. Queremos que el corredor de la zona se interese en correr acá y conozca nuestros eventos”.

En la misma línea, agregó: “Queremos que esta carrera quede en el calendario para que los atletas tengan una motivación. Buscamos que la gente haga deporte”.

Actualidad del Club de Atletismo Los Horneros

“Seguimos esperando la personería jurídica. Afortunadamente, a fines del año pasado, entro el trámite de estatuto. Esperemos que pueda salir rápido así tenemos una representación oficial”, comentó Gassa en diálogo con este diario.

“En la actualidad, no podemos organizar nada porque no somos una organización constituida”, contó y continuó: “La idea es hacer tres eventos, uno sería a mitad de año, porque no hay fechas importantes, y el otro en septiembre”.

Por último, el integrante del club linqueño se refirió al crecimiento que evidenció la institución en los últimos años. “De a poco fuimos sumando cosas. Carrera tras carrera fuimos ganado prestigio y eso nos asombra. Somos 8 personas que aportan su granito de arena. Ya vamos por el cuarto evento y ojala sean muchos más”, confesó.

“Estamos abiertos a que la gente se sume a nuestro grupo o aporte nuevas ideas para que podamos mejorar”, cerró.