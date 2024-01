Aquagym, una actividad que cobra mayor protagonismo durante el verano

El aquagym es una forma de ejercicio acuático que combina técnicas de fitness con la resistencia del agua para proporcionar un entrenamiento completo y de bajo impacto.

Además, esta actividad no convencional beneficia a personas de todas las edades y ayuda, en gran medida, en la rehabilitación de diferentes lesiones.

Si bien esta actividad está presente durante todo el año en Junín, la participación de gente aumenta considerablemente en verano, cuando las temperaturas ascienden y la iniciativa por comenzar un nuevo deporte al aire libre disminuyen.

El Club Junín es una de las instituciones que se encarga de brindar esta actividad todos los martes y jueves del año.

Javier Corniglia, profesor de aquagym en la institución albirroja, habló con Democracia y se refirió a los beneficios que ofrece esta disciplina no convencional.

“Es una actividad para todas las edades, cualquier persona la puede practicar porque no genera impacto. El agua no afecta a las articulaciones, por eso las personas que tienen dolor o no pueden caminar van a aquagym, porque no genera molestias”, contó.

“Es una actividad muy noble, no genera impacto ya que trabaja la movilidad articular, la flexibilidad y fuerza. Además, el aquagym ayuda en la rehabilitación de diferentes lesiones”, agregó.

Por otro lado, el oriundo de Bolívar que hace tres años está en el Club Junín, dio detalles sobre el objetivo de la actividad y comentó: “El objetivo principal es realizar actividad física, con diferentes tipos de movimientos dentro del agua. También trabajamos la parte aeróbica, pero siempre respetamos la patología que trae cada uno. Tratamos de que las personas se diviertan con música y variados ejercicios”.

En la misma línea, detalló: “Cada profesor tiene su estilo. En mi caso, planifico las clases con materiales y diferentes ejercicios”.

“Las clases en el Club Junín se dividen en grupos de no más de 20 personas, depende de la capacidad de la pileta y los elementos que tenga el club. En algunos lugares, las clases de aquagym son sin materiales y con ritmos”, explicó.

Además, Corniglia se refirió a la poca visibilidad que tiene la disciplina cuando las temperaturas comienzan a descender en la ciudad.

“En Junín se conoce la actividad, pero es una disciplina que tiene más visibilidad en verano, cuando hace calor. Es una actividad hermosa, se tendría que hacer más visible en invierno”, señaló.

“En general, es una actividad que resurge en verano, pero el Club Junín, al tener pileta climatizada, continúa con los entrenamientos durante todo el año”, dijo el profesor de la entidad juninense en diálogo con este diario.

Para finalizar, Corniglia dio detalles sobre las medidas de precaución que se tienen en cuento a la hora de realizar cada clase: “Tenemos algunas medidas de seguridad, como, por ejemplo, que los brazos queden dentro del agua o no hacer ejercicios fuera”.