Con las semifinales, continúa el torneo tradicional del Junín Golf Club

El torneo tradicional del Junín Golf Club continúa hoy con la instancia de semifinales, en siete categorías.

La actividad se pondrá en marcha a partir de las 8.30, en los links de la institución juninense, con la categoría Scratch. Los golfistas juegan a 36 hoyos, sin ventaja de cancha, 18 hoyos por la mañana y los otros 18 por la tarde.

La única final confirmada es la de Damas Campeonato entre Pilar Ariaudo y Celina Zucchiatti. En tanto, en las otras categorías, Damas Senior, Caballeros Senior, Caballeros 17 al máximo de hándicap, Caballeros 10/16 hándicap, Caballeros Campeonato y Caballeros hasta 9 de hándicap, se producirán los cruces de semis.

El campeonato se desarrolla con el sistema Match Play (jugador contra jugador) y compiten los ocho mejores jugadores de cada división, que llegaron a esta instancia por el torneo clasificatorio que se realizó el fin de semana pasado. Los cuartos de final se llevaron a cabo el sábado pasado.

La programación de hoy es la siguiente:

Categoría Campeonato Caballeros:

8.30 Rubino D vs Clarke J

8.45 Etchepare I vs Gómez P

HOYO 1:

13:40 Melo O vs Caminiti M

13:50 Bazzani M vs Scevola V

14:00 dos Reis M vs Borruto JA

14:10 Borruto JI vs Sainz G

14:20 Rubino D vs Clarke J

14:30 Etchepare I vs Gómez P

HOYO 10

13:40 Mecozzi O vs Gómez O

13:50 Daga J vs Gazzia C

14:00 Bullo M vs Lamberto A

14:10 Paz P vs Yodice C

14:20 Bevilacqua M vs Bianchi V

14:30 Troiano C vs Chiesa L.