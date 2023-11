Hoy disputan en nuestra ciudad la cuarta jornada del "Clausura 2023" de handball

Hoy domingo se abre en nuestra ciudad, en el gimnasio del complejo deportivo municipal "General San Martín", la cuarta fecha del torneo "Clausura 2023" de la Asociación Juninense de Balonmano, destacándose que el pasado fin de semana se jugó -también en Junín- la tercera jornada.

El domingo anterior se disputaron partidos de damas por la zona Norte, haciendo de local el Club Atlético River Plate juninense, que se enfrentó a equipos de las localidades de Salto Argentino y de Chacabuco.

Los resultados generales registrados fueron los siguientes:

Primera damas: River Plate de Junín 15 vs. Escuela Municipal de Chacabuco Mayores 8; Handball Salto 26 vs. Esc. Municipal de Chacabuco Mayores 24; y River Plate de Junín 15 vs. Handball Salto 15.

Para hoy

Hoy domingo se jugarán aquí los partidos de la zona Sur, dando inicio así a la fecha cuatro del torneo, tanto en la rama masculina como femenina.

A los conjuntos locales de Rivadavia de Junín lo visitarán Handball General Pinto, Chacabuco y 25 de Mayo.

Finalizada esta etapa sólo queda completar la fecha cuatro de la zona Norte, a realizarse en la ciudad de Salto Argentino el próximo domingo 12 de noviembre.

Allí se determinarán los clasificados al certamen Súper Cuatro final, que se jugará el domingo 26 de noviembre en la vecina ciudad bonaerense de Colón.