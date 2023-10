Hockey masculino, una disciplina que crece en la ciudad y en Los Miuras

El hockey masculino es una de las actividades deportivas que comenzó a crecer en la ciudad. En la actualidad, Los Miuras y Sarmiento son los únicos dos clubes que se encargan de brindar la práctica del deporte.

Lo cierto es que el conjunto del Cerrito Colorado comenzó con esta actividad hace un par años atrás. Al principio, el objetivo del equipo juninense fue entrenar y pasar un buen tiempo con amigos, pero, con el correr de los años, el Toro comenzó a participar de los campeonatos organizados por la Asociación de Hockey del Oeste (AHO).

Franco Rossi, Agustín Ibáñez y Lautaro Rho, jugadores y DT de la Primera de Los Miuras, visitaron el estudio de Tele Junín y hablaron sobre los objetivos, la actualidad y los comienzos en el hockey del elenco de Junín.

Rho, entrenador del conjunto de Junín, contó cómo comenzó el deporte masculino en Los Miuras.

“Estábamos en un torneo femenino, en la cancha del Club Social, cuando vimos a un nene con un palo de hockey. Ahí surgió la idea de fomentar el hockey masculino”, recordó.

“Al principio lo veíamos como un simple entrenamiento, para practicar y disfrutar. Por suerte, ahora, está tomando un color más competitivo”, aseguró.

El director técnico de la Primera describió como “lindo” al hockey y comentó cómo fueron sus comienzos en el deporte.

“Junín es fútbol y básquet. Sin embargo, ahora, se está viendo mucho más el hockey. Es un deporte lindo”, señaló.

“Este es mi segundo año como entrenador de Los Miuras. Mis comienzos fueron como ayudante de Pablo Videla, quien estuvo en el club”, dijo el DT.

Agustín Ibáñez - Jugador de Los Miuras

Agustín Ibáñez es uno de los jugadores que componen el plantel de Primera División del hockey masculino de Los Miuras.

Ibáñez recordó cómo se unió al elenco juninense y contó: “Arranqué porque me invitó un amigo. Al principio no me gustó la idea, pero me enganché rápido”.

Por otro lado, el jugador de Los Miuras calificó como “hermoso” al plantel que conforma el conjunto del Cerrito Colorado.

“En la actualidad, somos un grupo de 25 personas y, sin conocernos, se formó un plantel hermoso”, expresó.

Por último, el integrante de Los Toros habló sobre la Liga que organiza la AHO y aseguró: “En estos momentos, estamos compitiendo en el certamen y peleándola para ver si podemos quedarnos con el título”.

El hockey masculino en Los Miuras comenzó hace dos años, con un grupo de personas que se unieron para entrenar y practicar el deporte. En la actualidad, el elenco de Junín tiene como objetivo principal aumentar la participación de chicos y crecer con diferentes categorías.