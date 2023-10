José Ramón Echeverría: "Pepe"

Soy nativo de General O'Brien. Allí hice la escuela primaria. Después mis padres me mandaron a una pensión en Bragado para hacer el secundario, porque no había en el pueblo en ese entonces.

Cuando terminé, volví a O'Brien y me fui a estudiar a Buenos Aires. En el pueblo se jugaba a la pelota, mucho a la pelota paleta que en esos tiempos era furor y actualmente está vigente la cancha. Y a las bochas también.

Estuve dos años en Capital y me volví. A mi retorno de Bs. As. entré a trabajar en el Banco Provincia.

En enero del ´73 me mandaron a Junín, ya con cargo de jefatura de subcontador. Luego pasé a Arenales y seguí todo el recorrido.

En 1977 me nombran subgerente y volví a Junín. Luego fui como gerente a Francisco Madero (un pueblito pasando Pehuajó).

Volví en enero del ´87 como gerente del centro regional a Junín. Tenía 43 años y jugaba al tenis. Había empezado a aprender con un profesor de apellido Campos, en la ciudad de Lobos.

Acá jugaba con los novatos en el club Junín, Social, Junín Golf Club, Rivadavia de Junín, la cancha de Pipo; en casi todas. He ganado muchos campeonatos.

Y en el club Junín incursionaba con la paleta. Ya tenía contactos con directivos y me comenzaron a ofrecer integrar la comisión directiva.

Cuando me decidí, comencé como vocal. Estaba Cacho Muscariello. El presidente era Obdulio Tintorelli.

En el primer cambio de comisión me pasaron a subtesorero. El tesorero era Walter García, pero, como estaba muy ocupado, manejaba casi todo yo.

Hasta que más adelante fui tesorero, siempre trabajando palmo a palmo con Obdulio Tintorelli. Luego llegó Cacheiro a la presidencia.

En el año 2000 cambió la comisión, dejó Cacheiro y me nombran a mí presidente.

Arranqué en el 2001 y logramos impulsar al club más arriba en la consideración de la sociedad de Junín. Estuve hasta el 2004.

Llegamos a tener en mis gestiones unos 3.800 socios, una locura. En aquel momento teníamos más socios que el club Sarmiento.

Yo me ocupaba mucho de eso. Cuando llegaba una renuncia me iba personalmente a la casa a charlar con la persona y siempre había un arreglo para que siguiera siendo socio. Antes de aceptar la renuncia, se charlaba. Muchos seguían, la gran mayoría. Lógicamente algunos no.

La pileta climatizada venía ya desde 1999, época de la presidencia de Cacheiro.

Yo primero no estaba muy convencido de hacerla porque venía de ver la experiencia de Chivilcoy y no era de las mejores.

No es que me opuse, pero tiré sobre la mesa los problemas. Uno de los impulsores fue Cacho Muscariello y se concretó con Rubén Cacheiro.

Se hicieron múltiples reuniones con una persona de Bs. As., de apellido Bacciadonne, y después de un tiempo se concretó. Arrancamos con déficit, la gente no estaba aggiornada.

Cuando yo arranco con la presidencia, le comenzamos a buscar la vuelta para que al menos quedáramos cero a cero, es decir, no poner un peso y, si era posible, que nos quedaran unos mangos.

Y lo logramos. Empezamos a hacer convenios. El primero fue con Mario Andrés Meoni que recién había asumido como intendente. Él ya nos había ofrecido colaborar y enseguida llegamos a un acuerdo. Y a partir de ahí hicimos contratos con varias instituciones para traer a los chicos a la pileta y empezó a dar ganancias.

Los otros deportes se mantenían sin problemas. El tenis, las canchas de paddle, la paleta. Después se sacaron las canchas de paddle, cuando se había venido abajo. Ahora revivió.

La cancha de paleta la pusimos de primera y logramos que Mario Meoni impulsara decretarla como patrimonio histórico de la ciudad.

En el ´36 se hizo la pileta grande y creo que ya estaba la cancha de paleta.

En el 2001 hicimos una revista importante donde nos colaboró con muchas fotos el papá de Fernando Arquetta.

Es más, el terreno de la plaza Marcilla pertenecía al club y luego intervino la política, se abrió la calle y, bueno, quedó como está ahora.<