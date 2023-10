Los Miuras cayó con Idra y sumó su primera derrota con el Torneo Regional Sub-19

Los Miuras no pudo seguir por la senda del triunfo y perdió 2 a 0 ante Idra de Mar del Plata, ayer, en Junín, en el marco de la segunda fecha del Torneo Regional de Clubes Sub-19 de hockey.

El elenco marplatense, que anotó los dos goles en el complemento, venía de caer ante Trinity en el debut, mientras que el conjunto juninense había vencido a Sporting “B” (1 a 0). De esta manera, Trinity de Mar del Plata se ubica en la cima del Grupo “A”, con puntaje perfecto (9); segundo llega Los Miuras, con 3 unidades, tercero se encuentra Idra, con 3, y San Martín de 9 de Julio y Sporting “B” cierran la tabla con un punto.

El campeonato regional, que cuenta con 10 equipos de distintas partes de la provincia de Buenos Aires, comenzó el jueves y finalizará mañana. Además, se lleva a cabo, en su totalidad, en las instalaciones del conjunto de Junín.

Los Miuras afrontará, hoy, los últimos dos partidos de la fase de grupos. En el primer turno, a las 10.10, ante el líder, Trinity, mientras que, 16.50, cerrará la primera rueda con el elenco de 9 de Julio.

La programación para hoy es la siguiente:

Cancha N°1:

08.30 – San Martín de 9 de Julio vs Idra (Zona A)

10.10 – Los Miuras vs Trinity (Zona A)

11.50 – Cuds “A” vs Sporting “A” (Zona B)

13:30 – Ciudad Bolívar vs Bragado Club (Zona B)

15:10 – Idra vs Sporting “B” (Zona A)

16:50 – Los Miuras vs San Martín de 9 de Julio (Zona A)

18:30 – Sporting “A” vs Talleres

20:10 – Ciudad Bolívar vs Cuds “A” (Zona A).