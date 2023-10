Avril García fue convocada a la Selección Argentina para disputar el Panamericano

La Selección Argentina de vóley ultima detalles antes de su debut en el Panamericano que se desarrollará en Santiago de Chile, desde el 20 de octubre. El combinado nacional, compuesto por 12 jugadoras, debutará ante Puerto Rico.

Entre las 12 seleccionadas por el DT Daniel Castellani se encuentra la oriunda de Lincoln, Avril García, que, con 19 años, debutará en Las Panteras. El elenco nacional, desde hace dos semanas, se prepara en el CeNARD, en doble turno, para llegar con ritmo y en óptimas condiciones al primer partido.

García, a menos de diez días para el debut oficial en tierras chilenas, dialogó con Democracia y se mostró “contenta” por representar al país en el certamen más importante a nivel selecciones de América.

“Siempre tuve claro que quería jugar al vóley, además de felicidad, siento mucho orgullo. Todo el sacrificio y lucha valió la pena. Siento orgullo porque voy a representar a mi ciudad, a Lincoln”, expresó. “Veía venir la convocatoria porque me decían que estaba en un buen nivel. Estoy muy contenta porque es el primer campeonato que voy a disputar con la mayor”, indicó.

“Nunca me imaginé que iba a representar a la Selección mayor. Siempre miraba a las juveniles y le veía lejano. Me acuerdo que en mi primera convocatoria a la Selección juvenil solo me bastaba con entrenar con ellas y vivir esa experiencia”, señaló.

La linqueña describió como muy “competitivo” el equipo argentino que competirá en los Juegos Panamericanos y aseguró que el objetivo es “dejar la camiseta en lo más alto”.

“Tenemos un equipo muy competitivo y la veo bien a la Selección en el Panamericano. Hay muchas jugadoras que pueden dar mucho y seguro vamos a realizar un buen torneo”, analizó. “Mis expectativas son muy buenas, ojala pueda estar en el equipo inicial. Si no me toca tendré que luchar para estar adentro. El objetivo es dejar la camiseta en lo más alto”, comentó.

En la misma línea, la jugadora de Gimnasia de La Plata contó que la convocatoria le servirá para agarrar experiencia y conocimiento.

“Esta convocatoria me va ayudar para agarrar experiencia y poder absorber los conocimientos de las jugadoras que juegan en el exterior”, afirmó.

Por otro lado, García habló sobre los dos mundiales que jugó con las selecciones juveniles U-18 y U-21, en México.

“Tuve la oportunidad de ir al Mundial U-18 y U-21, ambos se hicieron un México. Poder jugar un Mundial, con las mejores del mundo y en las mejores condiciones, fue una experiencia única”, detalló.

Su actualidad en Gimnasia de La Plata

Avril García, desde muy pequeña, forma parte de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Llegó en 2020, con 14 años, y, en la actualidad, es uno de los pilares del equipo que pelea por consagrarse bicampeón en el Torneo Metropolitano.

La jugadora de Lincoln hizo una evaluación sobre su año en el elenco platense, al mismo tiempo que recordó cómo se dio su arribo al Lobo.

“El año en Gimnasia fue bueno. Tuvimos muchos entrenadores y eso no genera estabilidad. Sin embargo, estamos peleando el Torneo Metropolitano y el plantel se está encaminando. Primeros tenemos que afianzar el juego y después apuntar hacia arriba, como siempre lo hicimos”, opinó. “Tengo familia en

La Plata y me fui a probar a Gimnasia con 14 años. Enseguida me dijeron que si y, a los tres meses, fui convocada a la Selección juvenil”, sostuvo. En la misma línea, agregó: “Mi primera experiencia en Gimnasia fue en el 2020, cuando jugué tres meses en la Liga. Justo llegó la Pandemia y se frenó todo”.

Además, calificó como “increíble” su llegada a Gimnasia y la convocatoria al seleccionado juvenil en menos de tres meses. “Fue increíble vivir todo eso en poco tiempo. Tenía las condiciones, pero me falta la parte técnica. Al dar pasos tan grandes no me di cuenta lo que está viviendo”, contó.

Sus comienzos en el vóley

La jugadora Avril García recordó cómo fueron sus comienzos en el vóley y aseguró que el deporte le “encanto” desde el primer momento.

“Arranqué en el CEF de Lincoln, porque mi papá y mamá son muy deportistas. El deporte, desde el primer momento, me encanto”, indicó. “Después pasé a Rivadavia de Lincoln. A mí me encantaba ir a entrenar y a jugar al vóley. Desde los 8 a los 14 jugué en el Albirrojo”, señaló. Además, la oriunda de Lincoln se refirió a su paso por el Club Junín, en 2018. “A los 14, comencé a entrenar en el Club Junín, me sentí muy cómoda y aprendí muchísimo. Además, salimos a competir afuera y eso me sirvió porque pude mostrar mi juego y darme a conocer”, dijo García.

Por último, la jugadora de Las Panteras contó cómo fue su adaptación en La Plata, con 14 años, y a 380 kilómetros de sus seres más cercanos. “Los primeros meses lo sufrí, pero después mantuve la cabeza ocupada y no sentí la distancia. Dar los pasos rápidos y estar enfocada en el vóley me permitió no extrañar a mi familia”, concluyó.