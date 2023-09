Diego Tamame: “Es muy difícil describir lo que siento por este deporte, es un modo de vida”

El ciclismo es uno de los deportes no convencionales que está presente en Lincoln. Con el correr de los años, la actividad comenzó a ganar terreno y cada vez son más las personas que deciden incursionar en la disciplina.

Diego Tamame, uno de los máximos exponentes del ciclismo en Lincoln, habló con Democracia sobre su trayectoria en el deporte, al que describe como “un modo de vida”.

“Comencé a los 14 años y nunca pensé que iba a pegar el salto tan rápido en el ciclismo. En el 1998, competí en los Juegos Evita y, en 2003, estaba corriendo la Doble de Bragado”, contó.

“Con esfuerzos, entrenamientos y con la ayuda de algunos ciclistas de Lincoln pude lograr cosas importantes. La primera carrera que corrí en mi ciudad salí segundo”, recordó. Tamame, que está a cargo de un taller de bicicletas, comentó su arribo al equipo de ciclismo Raleigh Master B, a mediados de enero.

“Soy parte del equipo de Raleigh Master B hace diez meses, somos seis integrantes. Hemos conformado un buen grupo y venimos cosechando buenos resultados”, indicó. “A ellos les faltaba gente y yo estaba pasando un buen momento, un día me convocaron y me propusieron unirme al equipo. Además, eso me ayuda a correr más tranquilo porque nos dan la ropa y no tenemos costos de inscripciones”, afirmó.

Por otro lado, el oriundo de Lincoln aseguró que el deporte creció en Lincoln y dio detalles sobre la Escuela Municipal de Ciclismo, que práctica martes y jueves.

“El ciclismo en Lincoln creció mucho en el último tiempo. Además, desde el 2016, estoy a cargo de la Escuela Municipal de Ciclismo, los entrenamientos son martes y jueves y se acercan alrededor de 20 personas a practicar el deporte, la gente acompaña mucho”, aseguró.

El ciclista describió al ciclismo como un deporte “costoso” y se mostró “agradecido” con su familia por el apoyo que le brinda en cada momento. “El ciclismo es un deporte costoso, si lo queres hacer bien tenes costos en alimentación, ropa y accesorios que son importantes. Una bicicleta competitiva cuesta entre 1.500 y 3.000 dólares”, señaló.

“Quiero agradecerles a mi familia, sin el apoyo de ellos sería imposible practicar el deporte”, expresó.

Por último, Tamame habló sobre la importancia del ciclismo en su vida, y afirmó que “es muy difícil describir lo que siento por el ciclismo. Para mí es un modo de vida, si no salgo a pedalear extraño el deporte”.