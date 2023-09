Los Miuras se consagró campeón en la categoría M16 en el Súper 8 Juveniles

Los Miuras se consagró campeón en la categoría M16 del Torneo Súper 8 Juveniles, ayer, en Junín, al vencer a Remo Azul por 20 a 15 en la final de la Copa de Oro.

El elenco juninense fue más que su rival de turno y pudo gritar campeón en su cancha, luego de un trabado y parejo encuentro.

Además, la categoría M18 se quedó con la Copa de Bronce al ganarle a Soruc de Chacabuco la final. Sin embargo, la M14 no pudo alzarse con la de Oro, ya que cayó en el duelo decisivo con el conjunto chacabuquense, por 28 a 0.

En tanto, el campeonato fue organizado por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA) y participaron diferentes equipos que llegaron desde distintos puntos de la Región.

Los resultados fueron los siguientes:

Cancha Nº1:

Miuras 26 vs 5 Soruc – Copa de Bronce (M18)

Soruc 28 vs 0 Miuras – Copa de Oro (M14)

Miuras 20 vs 15 Remo – Copa de Oro (M16)

CAE 10 vs 23 Remo – Copa de Oro (M18)

Cancha Nº2:

Argentino 10 vs 5 Linqueño – Copa de Plata (M18)

Soruc 7 vs 10 CAE – Copa de Plata (M16)

CAE 54 vs 12 Villegas – Copa de Plata (M14)

Argentino 24 vs 14 Linqueño – Copa de Bronce (M16)

Cancha Nº3:

Los Indios 0 vs 55 Villegas – Estímulo (M16)

Remo 13 vs 27 Linqueño – Copa de Bronce (M14).