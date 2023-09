Los Pumas ganaron un partido clave ante Samoa

Los Pumas ganaron, ayer, un partido clave ante Samoa, por 19 a 10, en el marco de la tercera fecha del Grupo "D" del Mundial de Francia, que sirvió para recuperarse de la derrota inicial que habían sufrido ante Inglaterra y para ganar confianza de cara a los dos choques que les resta afrontar frente a Chile y Japón, con el fin de lograr la clasificación a los cuartos de final.

En líneas generales, el partido fue bastante chato y con errores de manejo de ambos lados, producto de una cancha húmeda y plomiza que en la previa del encuentro fue azotada por las lluvias que cayeron en Saint-Étienne.

En ese contexto, al equipo dirigido por Michael Cheika le costó mucho llevar adelante el trámite del partido y terminó sufriendo hasta el final frente a un Samoa que nunca se rindió. Las acciones arrancaron con un Samoa que, al minuto de juego, sufrió la amonestación de Duncan Paia´aua por juego brusco. En el lapso de tiempo en que el conjunto oceánico se quedó con uno menos en cancha, Los Pumas aprovecharon para anotar su único try del partido por intermedio de Emiliano Boffelli, quien también acertó la conversión y sumó los primeros puntos para el equipo nacional.

Durante el primer tiempo se vio a un conjunto argentino protagonista y yendo a buscar el resultado, aunque sin demasiadas ideas cada vez que pisaba la línea de 22 metros de Samoa. Al equipo dirigido por Cheika, por momentos, se lo vio poco lúcido en la toma de decisiones y también careció de juego asociado.

El primer tiempo se completó con un penal lejano de Emiliano Boffelli y también con un penal del apertura samoano Christian Leali ifano: el score al descanso fue un 13 a 3 a favor de Los Pumas y todo hacía presagiar que el segundo tiempo del equipo nacional iba a ser mejor porque tenía el resultado en su poder y, además, jugadores desequilibrantes con los que intentar hacer algo más.

Pero nada de eso sucedió: poco a poco Los Pumas comenzaron a enredarse en una telaraña y a cometer errores de manejo, mientras que Samoa, con muy poco, intentaba presionarlos, pero no lo lograba. Boffelli acertó un nuevo penal en el complemento para establecer un parcial de 16 a 3.

Parecía que Samoa no iba a acercarse en el juego ni en el tanteador, pero a falta de cinco minutos encontró un try mediante sus forwards cerca de la hache que luego fue convertido y dejó a Los Pumas ganando apenas por 16 a 10, lo que significaba que si los oceánicos lograban un try convertido más podían quedarse con el partido.

Pero nada de eso sucedió: afortunadamente el ingresado Nicolás Sánchez, que en este encuentro cumplió 99 partidos internacionales con la camiseta de Los Pumas, acertó el penal que significó el 19 a 10 final y le trajo tranquilidad a un equipo argentino que deberá seguir trabajando para mejorar su rugby.