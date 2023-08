Finalizó la fase de grupos del Torneo de pelota paleta

La fase de grupos del Torneo Reinauguración de pelota paleta finalizó el viernes pasado y continuará con los cruces de octavos de final durante esta semana en las categorías Primera y Tercera.

La competencia, que tiene en juego la “Copa But Textil”, se está disputando en el trinquete “Cacho Muscariello” del Club Junín, ya tiene a las ocho parejas finalistas de ambas divisionales y entró en la fase final del certamen.

Los cruces quedaron de la siguiente manera:

Primera categoría:

Brugnoni – Viturro vs Pichetti – Lezcano

Ciotta – Belozi vs Garozzo – Esper

Chaparro – Belozi vs Elicetche – Prandi

Jordan – Olguín vs Andurell – Gutiérrez

Tercera categoría:

Maiti – Costa vs Ratto – Ratto

Silvetti – Quevedo vs Vozzi – Maldonado

Duhagon – Estol vs Burgos – Franzetti

Casares – Kitroser vs Muscariello - Bramantti.