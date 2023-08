Leandro Tecce: “El evento lo organicé para darle difusión al viaje que voy a realizar”

Leandro Tecce competirá en el campeonato Mundial Master de Atletismo, en agosto del 2024, que desarrollará en la ciudad de Gotemburgo, Suecia.

Tecce, de 36 años, comenzó a darle difusión a su viaje hace, aproximadamente, dos meses, cuando arrancó a diagramar el evento que se llevará a cabo el miércoles 30 de agosto, en CityRock.

El atleta juninense, que se destaca en lanzamiento de bala y disco, habló con Democracia y contó porque decidió llevar a cabo el evento en CityRock.

“El evento, que se va a realizar en CityRock, lo vengo preparando hace dos meses, y, en una semana y media, se agostaron las 140 entradas que había”, indicó.

“Es una cena show y va a tocar Agustín Panizza y Los Aliados, es para darle difusión al viaje que voy a realizar para disputar el Mundial de agosto del 2024”, comentó.

Tecce se mostró “sorprendido” por el apoyo que recibió por parte de los vecinos y aseguró que “mi entorno es más grande lo que pienso”.

“Estoy sorprendido y contento por el apoyo incondicional de la gente. Mi entorno es más grande lo que pienso”, expresó.

“El evento fue una idea mía, Juan Mansilla, dueño de CityRock, siempre me dio lugar y me ayudó. Lo mismo con Agustín, me dijo que la idea le pareció bárbara”, comentó.

El atleta, que logró quedarse con la medalla de oro en diferentes torneos nacionales y sudamericanos, contó que necesita sponsors para poder viajar a Suecia.

“Estoy en busca de sponsors que me puedan acompañar al campeonato Mundial, ya que es un deporte amateur y con el dinero propio se hace difícil.

Este proyecto no lo inicié para opacar ningún trabajo de un dirigente de atletismo, solo lo hice para cumplir mi sueño”, manifestó.

Tecce se refirió al campeonato mundial que va a disputar el año próximo y sostuvo que “estoy en condiciones para representar al municipio”.

“Jamás pensé que podía clasificar a un torneo mundial. Estoy en condiciones para representar al municipio, al país y, porque no, a Sudamérica”, señaló.

“Seguramente participe en lanzamiento de disco y bala. Hace más de tres años que vengo preparándome”, detalló.

El juninense dio detalles sobre cómo se prepara un certamen de tal magnitud y explicó de qué manera logró clasificar al Mundial Master.

“Cada atleta se prepara de diferente manera, en mi caso, me tengo que acomodar en base a mis responsabilidades. Trabajo con pesas entre 3 y 4 veces por semanas, y, en menor medida, voy a la pista de atletismo a lanzar”, contó.

“A medida que se acerca el torneo, invierto el entrenamiento, ya que voy más seguido a la pista a lanzar y trabajo menos con pesas”, comentó.

“Nosotros tenemos un registro anual, y con los metros que estoy lanzando, que son 35, aproximadamente, pude ingresar al campeonato, porque estoy dentro de los 15 primeros”, indicó.

En la misma línea, el atleta agregó que las claves para llegar en óptimas condiciones al certamen son “la concentración, la constancia y un buen coordinamiento de la alimentación y el descanso”.

Tecce, que durante su carrera sufrió una ruptura de tibia y peroné, recordó cómo fueron sus inicios en el deporte.

“Arranqué a competir en los Juegos Bonaerenses. En el primer año, quedé segundo en disco y, en el siguiente campeonato, logré el primer puesto en bala con el récord del torneo”, rememoró.

“Luego competí en campeonatos nacionales y tuve la posibilidad de disputar un Sudamericano, donde quedé sexto con el mejor registro del país”, contó.

El juninense, que estuvo alejado del atletismo durante algún tiempo, afirmó que “hace tres años volví a tomar contacto con la actividad, cuando comencé de nuevo nunca me imaginé disputar un campeonato mundial, todavía estoy digiriendo la noticia”.

Por último, Tecce mencionó las expectativas que tiene para el Mundial Master y se mostró “agradecido” con las personas que lo ayudan.

“Me quiero acercar al podio, esta difícil poder subir. Además, entrar a la final sería mi sueño, y estoy en condiciones de hacerlo”, comentó.

“Quiero agradecerles a Juan Mansilla, al Gimnasio Growth y todos sus profesores, al gobierno de Junín, a Claudio Yópolo, director de Deportes del municipio, y, también, a Agustín Panizza”, concluyó.