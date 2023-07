David Rivero: “Apuntamos a fortalecer la masa societaria del Lincoln Golf Club”

El Lincoln Golf Club es una de las instituciones tradicionales de Lincoln, y se encuentra dentro del Parque Municipal General San Martín, al igual que el trote o tenis El Parque, entre otros.

La institución linqueña tiene una escuelita de golf para niños, y hace dos meses cambió su comisión directiva. David Rivero, flamante presidente del club de Lincoln, habló con Democracia y comentó la actualidad de la entidad y los proyectos que se trazó en su asunción.

“En la actualidad, el problema que vivimos es que muchos se meten dentro del campo de golf, en bicicletas o motocicletas, y rompen las instalaciones y la cancha”, manifestó. “Cuantos más socios tengamos más barata será la cuota. Apuntamos a fortalecer la masa societaria de la institución”, afirmó. “Además, queremos mejorar la cancha, especialmente los greens. El club se mueve en ese sentido, en mejorar las máquinas y el edificio”, comentó.

River, que siempre estuvo ligado al golf, recordó sus inicios en el deporte y afirmó que “en el 1994 comencé como caddie”. “Hace dos meses soy el presidente del club, aunque siempre estuve ligado al golf en Lincoln, ocupando diferentes puestos directivos”, manifestó. “En el 1994 comencé como caddie en el club, hasta que me fui a estudiar. En el 2007, volví a Lincoln y me uní de nuevo a la institución”, contó.

El mandatario de la institución de Lincoln habló sobre la importancia de los socios y se refirió al convenio que está por firmar la entidad, y aseguró que “está próximo a salir”. “El club se mantiene a través de la cuota de los socios, que son 130, aproximadamente. Una parte del ingreso se destina al mantenimiento de la cancha”, indicó. “Estamos por firmar un convenio con diferentes instituciones para que los chicos puedan ir una vez por semana a practicar golf. Está próximo a salir”, anunció.

Rivero se refirió a su labor como presidente del club y sostuvo que “no me encontré con ningún inconveniente”. “Estuve muchos años involucrado en la dirigencia del club y no me encontré con ningún inconveniente, siguen estando los mismos problemas de siempre”, detalló. “De los 130 socios que tenemos, cada uno tiene diferente categoría y, aproximadamente, 60 o 70 están activos y van a la cancha a practicar o a jugar algún torneo”, aseguró.

El mandatario del club de golf habló sobre la escuela de niños y se refirió a la posibilidad de abrir una para adultos. “En la actualidad, la escuela de menores tiene alrededor de siete alumnos. Estamos intentando reflotarla”, afirmó. “Con los profesionales estamos viendo incluir una escuela para adultos. La idea es juntar a una cantidad determinada de personas que quieran practicar el deporte”, contó.

El presidente del club linqueño habló sobre el grupo de damas que practica el deporte en el Parque Municipal General San Martín. “Además, el club cuenta con un grupo importante de damas que practican el deporte. La Federación de Golf del Noroeste Bonaerense (Fenoba), que regula el deporte en la zona, destacó la participación de cada una”, comentó.

Rivero explicó el calendario anual de la institución y habló sobre el golf, y aseguró que “este deporte es muy individualista”. “La actividad arranca en marzo y finaliza en Navidad. La idea nuestra es organizar dos torneos por mes con sponsors”, afirmó. “Este deporte es muy individualista, ese es un problema, porque, en la adolescencia, una actividad grupal atrae más, ya que la practicás con amigos”, indicó.

Por último, el presidente contó las copas que organiza Lincoln Golf Club y se refirió al clima, y aseguró que “juega un papel importante”. “Antes, cada club tenía competiciones importantes y tradicionales. Nosotros organizamos la Copa Aniversario Ciudad de Lincoln y la Copa Ernesto González”, narró. “El clima también juega un papel importante, si llueve o hace frío es probable que vengan menos golfistas. En cambio, si la temperatura es alta, seguro que la participación será importante”, concluyó.