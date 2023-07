Club Social y Deportivo Suixtil: Nuevos proyectos para la institución

El club Suixtil cambió autoridades y su principal objetivo es renovar sus instalaciones para continuar vigente con el paso de los años. La institución, presidida por Rodrigo Aillapán, tiene nuevos proyectos que tienen que ver con lo edilicio y distintas actividades.

Las bochas continúan siendo el principal atractivo del club, al que concurren alrededor de 50 personas por jornada. La máxima autoridad de la entidad habló con Democracia y se refirió al presente y el futuro de la institución.

-¿Cómo se encuentra el club?

-Bien, yo hace cuatro años que estoy trabajando desde adentro y seis meses que soy el presidente, estamos en crecimiento. El club no estaba en su mejor momento, me sentí en el compromiso de asumir, hoy estamos en proceso de crecimiento y tratando de que vuelva a hacer lo que era antes.

Fui de toda la vida del club porque mi abuelo fue uno de los fundadores y edificó todo lo que está en Calp y Ramón Hernández.

-¿Cuáles son los objetivos para el futuro?

-Por ahora, el principal es dejar nuevo al club con respecto a las instalaciones. Más allá de eso, estamos tratando de que sea un club social.

En estos momentos, se están dando clases para terminar el secundario en los salones de arriba y nos involucramos con los chicos con discapacidad que hacen bochas. Tratamos de que no sea solo de bochas y adultos que vienen al bar. Estamos con la idea de agregarle otras actividades y hacerlo de una manera más social.

-¿Se realizaron obras en el último tiempo?

-Se hicieron dos baños en la cancha de bochas, se pusieron luces nuevas, se realizó la vereda sobre Calp y se pintó todo el club. Además, se hicieron los planos del salón de arriba porque no los tenía, el salón de baile está concesionado y se hizo todo nuevo. Se lograron varias refacciones, también está la cancha de fútbol, donde antes había un patio grande. Vamos progresando de a poco.

-¿Qué actividades se están desarrollando?

-La cancha de fútbol sintético está concesionada, se dan clases para finalizar la secundaria con el plan Fines, se alquila el salón de eventos y se juega a las bochas, como siempre.

-¿Concurre mucha gente al club por día?

-Sí, somos uno de los clubes de bochas que más trabaja en Junín: de lunes a lunes está lleno. Vienen alrededor de 30-40 personas por día y también al bar de la esquina. Calculamos que vienen alrededor de 50 personas por jornada, que es un montón.

-¿Cómo transitó el club la pandemia?

-Sí, fue una situación delicada para todos y más para un club de bochas. Nosotros no teníamos muchas fuentes de ingreso y se realizaron polladas, bingos, entre otras cosas. En ese momento, estaba el presidente anterior y me dijo que no había dinero para pagar la luz.

Ahí, me metí a trabajar y con el apoyo de las publicidades de amigos que colaboraron, pudimos salir adelante y hoy lo siguen haciendo.

-¿Cómo solventan los gastos económicos que tiene una institución día a día?

-Las dos canchas de bochas se alquilan y te dejan un ingreso por mes que, igualmente, no es mucho. Tenemos publicidades, se hacen campeonatos, comidas y cenas, y así vamos manteniendo al club.

-¿Cómo te gustaría ver el club en un futuro?

-Me gustaría que se cambie la visión que tiene la gente sobre el club. La idea es ver chicos o familias que lo puedan disfrutar y que haya actividades sociales. Trato de brindarme, abro las puertas, estamos en un proyecto para hacer alguna actividad con chicos con autismo.

Tratamos de ayudar a los que menos posibilidades tienen, la principal función del club son las bochas, pero uno siempre trata de complementar con otras cosas también.

Postales

1. Las canchas de bochas, la principal actividad del club.

2. Una de las últimas cenas de la institución en el salón de eventos.

3. La cancha de césped sintético, otra de las atracciones de la entidad.